River quiere a Bono como refuerzo para reemplazar a Santiago Beltrán

En la semana se conoció que Santiago Beltrán se encuentra en la mira de grandes equipos de elite mundial, como Manchester City y Juventus. Los dos están interesados en el joven arquero de River Plate y la presión podría generar que su estadía en el Monumental sea muy corta. Es por ello que se comenzaron a pensar en reemplazantes y uno de los nombres que aparece es muy pedido por los hinchas a partir de las declaraciones que hizo en el pasado: Yassine Bounou.

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"Los representantes siempre quieren vender a todos. Ante esta situación, lo que yo digo es que River tiene un arquero en la mira y es Yassine Bounou. Lo de Iván Rossi siempre ha sonado, pero el arquero que va a ir a buscar es Bounou. Después tendrá que decir que sí o que no porque se encuentra en Arabia Saudita", expresó el periodista Hernán Castillo en Somos Love. Un verdadero bombazo porque pone de manifiesto dos noticias que los hinchas no esperaban escuchar.

Una es que la continuidad de Santiago Beltrán pareciera tener fecha de vencimiento en los próximos meses, mientras que su reemplazante se trata de un nombre muy querido a partir de que manifestó ser hincha, pero más que nada de tener como ídolo al "Burrito" Ariel Ortega. Además de que es un arquero que se encuentra en actividad y es figura de su selección. Algo que quedó demostrado en el último Mundial.

¿Puede ser posible lo de Bono a River?

En lo que respecta a lo económico, lo primero a señalar es que el Al-Hilal se quedó con la ficha de Yassine Bounou después de pagarle 21 millones de euros al Sevilla de España. Un número que la economía del Millonario no puede permitirse volver a gastar después de las inversiones que realizó para quedarse con las fichas de Ángel Correa, pero más que nada de Thiago Almada, que costó una cifra similar sacarlo del Atlético de Madrid.

Aunque hay un detalle a favor: el experimentado arquero marroquí, en junio de 2027, quedará a un año de obtener el pase en su poder y puede ejercer cierta presión para marcharse en caso de que lo desee. Además, el sitio Transfermarkt considera que su ficha no tiene un valor superior a los 5 millones de euros. Un precio más accesible para el fútbol argentino. Pero claro está que después habrá que sumar el salario, lo que podría llegar a encarecer mucho más la operación final junto a los impuestos que se graban.

Otro elemento que no debe perderse de vista es que todo depende de la no continuidad de Santiago Beltrán, porque si renueva su contrato y rechaza las propuestas para quedarse un tiempo más en el arco de River, la historia de Yassine Bounou en el fútbol argentino tendrá que esperar un poco más.