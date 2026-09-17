Hasta 2027: River Plate extendió el contrato de Leonardo Ponzio como entrenador del primer equipo

Este jueves, River Plate determinó que el contrato de Leonardo Ponzio al frente del primer equipo tiene vigencia hasta agosto de 2027. Después de la reunión de la Comisión Directiva de la institución de Núñez, que contó con la presencia del presidente Stefano Di Carlo, se definió que el entrenador interino del 'Millonario' tras la salida de Eduardo Coudet quede vinculado al club hasta el próximo año.

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Según informó el periodista Juan Patricio Balbi, la decisión se tomó debido a que "según el Convenio Colectivo de Trabajo de los Directores Técnicos, la Asociación del Fútbol Argentino solo autoriza un máximo de dos partidos a un interino sin contrato. Y la firma mínima es por un año". Por este motivo, y al considerar que no es necesario buscar un reemplazo para el ex mediocampista central (al menos hasta fin de año), los directivos extendieron su contrato hasta el próximo agosto.

Ponzio, con vínculo en River hasta agosto de 2027: cómo es el presente del equipo

Desde que asumió como entrenador interino del cuadro de Núñez tras la salida del 'Chacho', Ponzio ganó los tres partidos que dirigió. Su ciclo comenzó con el 3 a 2 ante Banfield, continuó con el 3 a 1 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza y tuvo su último capítulo con el agónico 2 a 1 sobre Atlético Tucumán en condición de visitante. Así, consiguió nueve puntos sobre nueve posibles y llevó al equipo hasta los puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura.

Al frente de River, Ponzio obtuvo nueve puntos sobre nueve posibles en su interinato.

Después del triunfo en Tucumán en la última fecha, Ponzio destacó el funcionamiento y, al mismo tiempo, reconoció que River debió atravesar momentos complicados. "Nosotros vinimos con una postura, jugamos a lo que queríamos", aseguró, y agregó: "Logramos sufrir, logramos jugar y logramos ganar, que es lo principal". Sobre los momentos en los que el rival logró imponerse, explicó: "Por el desgaste que hacemos, es normal que en ciertos momentos le demos la pelota al rival y te dominen. En el fútbol argentino pasa mucho. Es cuestión de trabajo, tenemos semanas largas y tenemos ganas".

El fixture de River en el Torneo Clausura 2026

Fecha 10 - River vs. Huracán - sábado 19 de septiembre a las 19.

vs. Huracán - sábado 19 de septiembre a las 19. Fecha 11 - Sarmiento vs. River - domingo 4 de octubre a las 14.45.

Cuándo juega River vs. Huracán por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo del "Millonario" ante el "Globo" por la décima fecha del campeonato tendrá lugar en el Estadio Monumental a partir de las 19 del sábado 19 de septiembre. El árbitro de este compromiso será confirmado en las próximas horas, mientras que la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El elenco de Núñez busca seguir por la senda victoriosa en el certamen y llegar a su cuarto triunfo al hilo para seguir entre los ocho primeros, mientras que el visitante viene de vencer a Racing en Parque Patricios y se ilusiona con volver a ganar.