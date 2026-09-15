Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2027: los caminos que le quedan

River Plate lleva tres triunfos al hilo desde el arribo de Leonardo Ponzio como nuevo DT y se ilusiona con la clasificación a la Copa Libertadores 2027, de lo cual no está lejos. Por supuesto, a falta de siete fechas para el final de la primera fase, el plan es seguir cosechando victorias para no sólo subir a lo más alto de la tabla anual, sino también para volver a levantar un trofeo. Más aún, sabiendo que desde mediados del 2024 el "Millonario" no sale campeón y ahora el equipo ilusiona.

{{{htmlAmp}}}

Qué necesita River para clasificar a la Libertadores 2027

Campeón por tabla anual

En principio, el elenco de Núñez podrá meterse en certamen internacional quedando como líder de la tabla general una vez que culmine la última jornada en la que visitará a Aldosivi en Mar del Plata. De conseguirlo, no sólo se quedará con el torneo del que ganó Rosario Central ganó su primera edición sino que además irá a la Libertadores. A su vez, no es el único camino que tiene todavía el conjunto del "León" que está séptimo en la Zona B del Clausura.

Por su posición en la tabla anual

Si esto no sucede, también por la tabla podrá clasificar a la Copa ya que actualmente ocupa el sexto lugar con 42 puntos y está sólo a seis de Independiente Rivadavia de Mendoza (48) que es el puntero. Claro que, en el medio están Argentinos Juniors (47), Vélez Sarsfield (45), Boca (44) y Rosario Central (43). Si queda segundo o tercero también tendrá su plaza ganada para ir por la quinta de su historia. Además, si alguno que haya quedado arriba sale campeón del Clausura o termina como líder, liberará un cupo que puede ser del "Millonario".

Campeón del Clausura

La última opción para el equipo de Leonardo Ponzio será ganar el Torneo Clausura, lo cuál se le negó con el Apertura en la final perdida a manos de Belgrano de Córdoba el pasado 24 de mayo. Para ello, primero deberá superar la fase regular en la que está séptimo en la Zona B, con lo que avanzaría a octavos de final y luego seguir el camino hasta llegar a la final. Si logra vencer, ganará un lugar en la Libertadores 2027 y volverá al torneo que no disputó en 2026.

Con Leonardo Ponzio a la cabeza, River quiere volver a la Copa Libertadores 2027

El fixture de River en el Torneo Clausura 2026

Fecha 10 - River vs. Huracán - sábado 19 de septiembre a las 19.

vs. Huracán - sábado 19 de septiembre a las 19. Fecha 11 - Sarmiento vs. River - domingo 4 de octubre a las 14.45.

Cuándo juega River vs. Huracán por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo del "Millonario" ante el "Globo" por la décima fecha del campeonato tendrá lugar en el Estadio Monumental a partir de las 19 del sábado 19 de septiembre. El árbitro de este compromiso será confirmado en las próximas horas, mientras que la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El elenco de Núñez busca seguir por la senda victoriosa en el certamen y llegar a su cuarto triunfo al hilo para seguir entre los ocho primeros, mientras que el visitante viene de vencer a Racing en Parque Patricios y se ilusiona con volver a ganar.