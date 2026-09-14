La rompe en Peñarol: por qué Leonel Jaime se fue de River en medio del mercado de pases

El mercado de pases del fútbol argentino, pero en particular el de River, dejó bastante material para analizar porque se registraron varios movimientos que dejaron a los hinchas con la boca abierta. Uno de ellos fue la salida de Leonel Jaime, que defiende los colores de Peñarol de Uruguay y lo está haciendo de gran manera. Al punto de que los hinchas se muestran fastidiosos en las redes sociales por su ausencia con la banda roja.

{{{htmlAmp}}}

Antes de que el período de traspasos culmine, se conoció que el joven volante continuaría su carrera en el conjunto uruguayo. Lo primero que generó en los hinchas fue enojo, debido a que se trata de una de las grandes promesas de la Reserva que necesita minutos para terminar de consolidarse. Aunque luego se informaron las condiciones del préstamo y esto dejó una sensación de alivio de cara a lo que viene.

"Cedido a préstamo sin opción de compra hasta el próximo 30 de junio, Leonel Jaime anotó un gol en el 3-1 de Peñarol sobre Albion. El mediocampista ofensivo lleva nueve partidos oficiales (724') en el Manya, con tres tantos y cinco asistencias", expresó el periodista Germán Balcarce. Los números señalan que se trató de una decisión acertada al dar al joven al conjunto de Uruguay.

De hecho, se puede trazar un paralelismo con Enzo Fernández, que en su momento era uno de los más destacados en la Reserva y, de repente, se fue a préstamo a Defensa y Justicia para que pueda sumar minutos. Allí no solo fue figura, sino que se consagró campeón de la Copa Sudamericana y luego regresó para ser vendido al Benfica en una cifra récord para el fútbol argentino.

"Jaime es un crack, es muy espontáneo. Vino a préstamo por un año. El contrato tiene una cláusula que si en el primer semestre jugaba menos de 360 minutos River podía repescarlo. La intención de River en estos momentos es que juegue en Peñarol, por lo que se va a quedar hasta junio del año que viene", expresó Marcelo Solomita, directivo de Peñarol, en charla con Carve Deportiva de Uruguay hace unos días.

Una joya que se debe asegurar

Por otro lado, se conoció que Santiago Beltrán recibió varios sondeos para marcharse del fútbol argentino en el último mercado de pases. Sin embargo, la respuesta del arquero fue quedarse en River al menos un tiempo más y así seguir construyendo su carrera como defensor de los tres palos.

Esto provoca que se enciendan algunas alarmas y que desde el Millonario hayan activado las charlas de negociación del contrato. Si bien todavía falta para llegar a un acuerdo, los trascendidos hablan de una charla encaminada. Hay que recordar que se encuentra protegido por una cláusula de 25 millones de dólares, pero la intención es subirla para ganar mayor autonomía en las negociaciones.