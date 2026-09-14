Los audios del VAR de la no expulsión a Arambarri en Atlético Tucumán vs. River: "Primero el balón"

La AFA publicó los audios del VAR del partido entre Atlético Tucumán y River Plate, con la polémica acción protagonizada por Mauro Arambarri incluida. El mediocampista uruguayo del equipo visitante protagonizó una fortísima entrada desde atrás a Alexis Canelo que dio la sensación de que merecía la expulsión, aunque desde la cabina en Ezeiza determinaron que la jugada no merecía la revisión de la tarjeta amarilla originalmente mostrada por el árbitro Andrés Gariano al ex Getafe de España.

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De acuerdo con los audios, los jueces que estaban siguiendo el encuentro por las pantallas protagonizaron un diálogo contundente con el árbitro principal. Más precisamente, el intercambio se dio entre el propio Gariano y Silvio Trucco, el encargado del Video de Asistencia al Referí.

Los audios del VAR tras la no expulsión de Arambarri en Atlético Tucumán vs. River

“Torneo Clausura Mercado Libre 2026. Fecha 9. Partido: Atlético de Tucumán vs. River Plate. A los 30 minutos del segundo tiempo, el jugador número 8 de River realiza una entrada a un adversario. Luego de haber jugado primeramente el balón, y con posterioridad, producto del lanzamiento con su pierna recogida, golpea de forma temeraria a su oponente".

“El árbitro rápidamente sanciona la falta y amonesta al jugador infractor. El equipo VAR, en su chequeo con distintos ángulos y velocidades, identifica la falta y, a la vez que primero juega el balón y luego se produce el contacto, confirma inmediatamente la decisión de campo de tarjeta amarilla. Acto seguido, audios y videos VAR”.

“Falta y va a sacar tarjeta”, dice Carla López, AVAR, apenas sucedida la jugada. “La pierna pasa, juega el balón y después el contacto. Dale”, analiza y concluye Trucco, encargado del VAR. Y procede a comunicarle la decisión a Gariano: “Escuchame, Andrés, ¿me escuchás? Silvio, confirmo la amonestación. Juega el balón con la pierna izquierda y con la pierna derecha está en recobro y lo choca".

Revelaron los audios del VAR en Atlético Tucumán vs. River.

Beligoy salió a defender a los árbitros: "Falacias"

Para respaldar a sus colegas, en este caso a Gariano, el exjuez y actual Director Nacional de Arbitraje publicó en su cuenta de X (ex Twitter): "Análisis de la cabina VAR. Audios que reflejan lo que realmente sucedió en AtléticoTucumán vs. River". Y consideró finalmente que "quisieron instalar otra falacia contra el arbitraje argentino. Muchos operadores intentando instalar una realidad que no existió, pero los audios hablan y la verdad también!".