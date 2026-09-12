El fuerte planchazo en River Plate vs. Atlético Tucumán que terminó en roja

El fuerte planchazo de un jugador de Atlético Tucumán sobre Martínez Quarta de River, que terminó en roja.

River Plate visita a Atlético Tucumán por la fecha 9° del Torneo Clausura en busca de su tercera victoria al hilo y rápidamente su rival se quedó con un jugador menos, después de una acción peligrosa contra Lucas Martínez Quarta en mitad de cancha.

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A los 12 minutos del primer tiempo en el estadio José Fierro, el defensor del "Millonario" fue a disputar la pelota y, al mismo momento que cabeceó, Franco Nicola fue con la pierna arriba e impactó sobre el cuerpo de Martínez Quarta.

El juez del partido, Andrés Gariano, vio lo sucedido y, de forma inmediata, le sacó la tarjeta roja al enganche que está a préstamo en el "Decano" proveniente de Liverpool de Uruguay. Aunque el zurdo protestó la decisión y pidió que sea analizada por el VAR, el árbitro mantuvo su determinación y se fue de la cancha.

Eo conjunto local, para colmo, sufrió otro golpe después de la expulsión. A los 22 minutos, luego de una buena jugada colectiva, River abrió el marcador gracias un derechazo de Tobías Andrada, que quedó solo al punto del penal luego del centro atrás de Gonzalo Montiel.

Por dónde ver Atlético Tucumán contra River

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Atlético Tucumán y River de este sábado 17:30 horas será transmitido por TNT Sports.

Cómo llega el River de Ponzio

River llega a Tucumán con confianza renovada. El equipo consiguió dos triunfos consecutivos desde que Ponzio asumió como entrenador interino y logró acomodarse nuevamente en la pelea. Las victorias ante Unión e Independiente Rivadavia le permitieron recuperar terreno tanto en la tabla anual, donde volvió a ubicarse en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, como en el Clausura, donde quedó a un punto de la zona de clasificación.

El entrenador pretende darle continuidad a la formación que consiguió esos resultados y repetir por tercera vez consecutiva el mismo equipo. La única duda pasa por Aníbal Moreno, quien arrastra una molestia lumbar y trabaja de manera diferenciada. En River no quieren arriesgar al mediocampista y, si no llega en condiciones, Fausto Vera aparece como la principal alternativa.

Atlético Tucumán llega con confianza

Atlético Tucumán, en tanto, atraviesa un momento de crecimiento. El equipo viene de vencer 1-0 a Racing en el Cilindro de Avellaneda, un resultado que le permitió sumar un triunfo importante y llegar fortalecido al compromiso contra River. El Decano consiguió la victoria sobre el final, con un gol de Ramiro Ruiz Rodríguez, y profundizó la crisis que atraviesa el conjunto de Avellaneda.

El triunfo también significó un respaldo para el trabajo de Julio César Falcioni, quien busca consolidar una identidad en el equipo tucumano. Atlético afronta el partido ante River con el impulso de haber conseguido un resultado de peso y con la intención de aprovechar su localía para volver a sumar en el Clausura.