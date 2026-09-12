Un borrado de River que se fue libre reveló lo peor del "container": "Sacame de acá"

Un futbolista que la dirigencia de River Plate marginó en pleno Mundial 2026 rompió el silencio semanas después de dejar el club en condición de libre y reveló lo peor del famoso "container". Se trata de Maximiliano Meza, quien actualmente sigue su carrera en Independiente, donde volvió después de dejar el "Millonario" tras un pedido desesperado a su representante. El futbolista que arribó de la mano de Marcelo Gallardo en 2024 y que no tuvo tanto rodaje por sus lesiones no se guardó nada.

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Maxi Meza reveló lo peor del "container" de River en el predio de Cantilo

En una entrevista con TyC Sports en el ciclo Líbero, Meza revivió el momento en el que habló con su mánager ni bien llegó al predio y contó lo que le dijo. "Desde que llegué a esa situación le dije 'Sacame de acá'. Por cómo me ofrecí al club en todo este tiempo no lo iba a aguantar, no lo merecía y tomé la decisión inmediatamente", sostuvo el volante de 33 años. A su vez, reveló que estuvo muy cerca de ir a la pretemporada en Alicante, España, pero el domingo anterior al viaje le comunicaron lo contrario y le cambiaron considerablemente los planes, al igual que a los doce marginados restantes.

Por otro lado, sobre el predio en particular, el mediocampista aseguró que "no estaban dadas las condiciones para hacer una pretemporada". Más allá de que estaba dispuesto a realizar la pretemporada sin ser tenido en cuenta, las cosas no salieron como esperaba y sostuvo que hubo un error por parte de la dirigencia. "Creo que podría haber sido de otra manera. Quería jugar después de la lesión y hacer la pretemporada". Cabe destacar que sólo le quedaban unos pocos meses en el club ya que su contrato expiraba en diciembre del 2026, pero finalmente se fue libre para regresar al "Rojo" de Avellaneda.

Por último, en cuanto a su vínculo con el resto de sus compañeros marginados, Meza contó que para algunos fue más difícil y no se querían ir. "Tenemos un grupo con los chicos, siempre estábamos en contacto y nos alegrábamos cada vez que uno conseguía club y podía negociar". Hoy, ya sin Fabricio Bustos y Matías Viña -los últimos en irse-, el lugar quedó vacío y el "Millonario" tiene su plantel definido con Ponzio a cargo peleando sólo por el Torneo Clausura.

Maximiliano Meza rompió el silencio y habló del predio de Cantilo de River

El rol de Ponzio con los marginados de River

El ahora técnico interino del "Millonario" fue importante para Meza y cada uno de los futbolistas que estaban en el predio de Avenida Cantilo y el volante lo reveló también en la charla con el programa deportivo. "Siempre estaba ahí y teníamos charlas", destacó sobre el "León" y su cercanía con los jugadores. En la misma línea aclaró también que "el primer día había una carpa, justo en invierno, dos o tres bicicletas y la gente de Cantilo se ofreció a darnos el container", que todo fue gestión del utilero que les consigió un lugar mejor equipado con ducha, mesa y lugar para cambiarse.

Los números de Maximiliano Meza en River