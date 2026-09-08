Quién es Robinho, la joyita colombiana de la Reserva de River que fue convocado a su selección

River Plate tiene una joya colombiana que actualmente juega en la Reserva y fue convocado a la Selección Sub 20 de su país. Se trata de Eider Quinto Robledo, conocido como "Robinho", quien se desempeña como defensor. Marcelo "Pichi" Escudero le dio la oportunidad en la mencionada categoría ocupando un lugar en la zaga central, pero también dándole rodaje sobre el lateral izquierdo. Ahora, antes de debutar en la Primera que dirige Leonardo Ponzio, tendrá la chance de vestir los colores de su seleccionado a nivel juvenil, lo cual también hizo en la Sub 19.

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El defensor colombiano nació el 20 de noviembre del 2007 en Turbo, Antioquia, y tiene 18 años. Su arribo a Núñez se dio en 2025 a partir de un acuerdo que tuvo la institución con Medellín City y después de pasar por las inferiores de Belgrano de Córdoba. Su presentación oficial en el campo de juego tuvo lugar en 2026 y lleva varias presencias desde su primera aparición en Torneo Proyección edición Apertura en el que el "Millonario" perdió la final contra Racing.

Su convocatoria a la Sub 20 de Colombia para prepararse de cara a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en nuestro país no es casualidad. El futbolista ya fue citado para la Sub 19 anteriormente y ahora tendrá la oportunidad no sólo de sumar minutos, sino también de demostrar su potencial como lo hizo hasta ahora con la camiseta del "Millonario". Desde su llegada a Argentina con sólo 14 años, sin dudas será uno de los pasos más importantes de su carrera después del traspaso del "Pirata" a River, club con el que todavía no tiene contrato profesional firmado.

Robinho, la joya de River que jugará en la Selección de Colombia Sub 20

Qué puede aportarle Robinho a River y a la Selección Sub 20 de Colombia

Eyder Quinto Robledo cuenta con un físico imponente para su edad y categoría que puede aprovechar junto a sus cualidades técnicas. Además de su altura (1,87), lo que puede favorecer su desempeño como central, también cumple la función de lateral izquierdo y lo ha hecho en reiteradas oportunidades en la Reserva de River ante la ausencia de algún compañero. Con esto último se destaca y también podrá aportarlo al seleccionado juvenil de su país en los Juegos Suramericanos.

En cuanto a su juego en el verde césped, Robinho se caracteriza por una mezcla de solidez defensiva, física, templanza y proyección ofensiva, lo cual no es un detalle menor. Su habilidad en el mano a mano y despliegue desde la línea de fondo para adelante lo distingue tanto jugando por abajo como por arriba. En el Torneo Proyección mostró ello generando juego por la banda y enviando centros peligrosos al área, como también el temple para escenarios de alta exigencia. Por ello también se afianzó en el equipo de Marcelo "Pichi" Escudero y uno de sus mejores partidos fue contra Boca Juniors en la semifinal del Apertura donde el "Millonario" pasó por penales.

El fixture de River en el Torneo Clausura 2026