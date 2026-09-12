El insólito incidente que sufrió River con el micro antes jugar con Atlético Tucumán

River Plate sufrió un insólito contratiempo antes de enfrentar a Atlético Tucumán con el micro que lo llevaba al estadio.

River Plate tuvo que resolver sobre la marcha un inesperado inconveniente antes de visitar a Atlético Tucumán. El micro que debía trasladar al plantel desde el hotel Hilton hasta el estadio Monumental José Fierro quedó atascado en la rampa de salida y la situación obligó a modificar la logística y a buscar rápidamente otra unidad para que los jugadores pudieran llegar al estadio.

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Según informaron medios tucumanos, la parte trasera del vehículo tocó el suelo y quedó apoyada sobre la superficie, mientras que el frente permaneció elevado. Esa posición hizo imposible completar la maniobra para salir del establecimiento.

El inconveniente apareció justo cuando el plantel debía comenzar el traslado hacia el estadio, por lo que el margen para solucionar la situación era reducido. La prioridad pasó a ser liberar el vehículo o encontrar una alternativa que permitiera mantener, dentro de lo posible, el cronograma establecido.

En un primer momento, se intentó solucionar el problema con asistencia mecánica. Sin embargo, los trabajos realizados no fueron suficientes para liberar el micro en el tiempo necesario.

Frente a esa situación, la delegación de River debió reaccionar rápidamente y conseguir otra unidad para trasladar a los futbolistas hasta el estadio. De esta manera, el equipo pudo continuar con el operativo previsto pese al inesperado contratiempo. El episodio generó una demora en la planificación previa al encuentro y obligó a reorganizar parte de la logística sobre la marcha.

La situación no quedó solamente limitada al traslado del plantel. La demora también repercutió en el operativo de seguridad y logística dispuesto alrededor del José Fierro. La llegada de River a Tucumán ya estaba acompañada por un dispositivo especial debido al movimiento generado por la presencia del equipo visitante. Con el inconveniente del colectivo, algunos tiempos debieron ajustarse para permitir que la delegación pudiera completar el recorrido hasta el estadio.

En este tipo de jornadas, el traslado del plantel forma parte de una planificación que contempla horarios de salida, recorridos y llegada al estadio. Por eso, un imprevisto de estas características obliga a tomar decisiones rápidamente para evitar que el retraso termine afectando la preparación del equipo.

Después de quedar varado en la salida del Hilton, el primer micro dejó de ser utilizado para el traslado. El plantel pudo continuar el viaje hacia el estadio en otra unidad conseguida de urgencia. Así, River logró dejar atrás el insólito episodio y concentrarse finalmente en el partido frente a Atlético Tucumán.

Por dónde ver Atlético Tucumán contra River

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Atlético Tucumán y River de este sábado 17:30 horas será transmitido por TNT Sports.

Cómo llega el River de Ponzio

River llega a Tucumán con confianza renovada. El equipo consiguió dos triunfos consecutivos desde que Ponzio asumió como entrenador interino y logró acomodarse nuevamente en la pelea. Las victorias ante Unión e Independiente Rivadavia le permitieron recuperar terreno tanto en la tabla anual, donde volvió a ubicarse en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, como en el Clausura, donde quedó a un punto de la zona de clasificación.

El entrenador pretende darle continuidad a la formación que consiguió esos resultados y repetir por tercera vez consecutiva el mismo equipo. La única duda pasa por Aníbal Moreno, quien arrastra una molestia lumbar y trabaja de manera diferenciada. En River no quieren arriesgar al mediocampista y, si no llega en condiciones, Fausto Vera aparece como la principal alternativa.