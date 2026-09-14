Las 3 claves de la levantada de River con Leonardo Ponzio como DT

River Plate ganó tres partidos consecutivos de la mano de Leonardo Ponzio y enderezó un poco el rumbo en este segundo semestre del 2026, después del fracaso de Eduardo "Chacho" Coudet como entrenador. Ahora, el "Millonario" se ilusiona tanto en el Torneo Clausura del fútbol argentino como en la tabla anual, que marcará su clasificación o no a las Copas internacionales del 2027.

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El "León" se hizo cargo del plantel profesional en un momento muy complicado luego de las eliminaciones en la Copa Argentina y en la Sudamericana, además de la última posición parcial en el campeonato local. De a poco, el ídolo acomodó las cosas y por ahora pasó de ser el estratega interino a quedarse en el cargo mientras los resultados sean positivos.

Los 3 motivos por los que River ahora gana con Ponzio

La tranquilidad

El DT le aportó a la "Banda" lo que más necesitaba en ese momento: calma, paz y raciocinio. Lejos de los gritos, los gestos ampulosos y la histeria de Coudet en algunos momentos de su ciclo, "Leo" demostró que es un "jugadorista" acérrimo. Escucha, dialoga, delega y solamente habla lo justo y necesario en este contexto. Simplemente respetó, hasta ahora, una de las máximas del fútbol: no hizo nada "raro", colocó a los futbolistas donde mejor rinden, hizo los cambios lógicos y no quiso experimentar de más sin necesidad.

Las 3 claves de la levantada de River con Ponzio.

El plantel más aceitado

El "Chacho" no pudo terminar de disfrutar del todo a uno de los mejores planteles del fútbol argentino por la falta de tiempo de entrenamiento. Con los cracks Ángel Correa y Thiago Almada recién llegados, más la superposición de partidos entre los tres torneos que disputaba en ese momento, no hubo jornadas de prácticas suficientes como para amalgamar esas piezas de lujo para poder conformar una gran formación.

Ahora, con Ponzio, hay un solo certamen en juego. Ello implica menos viajes, más tiempo de trabajo y de descanso para que los futbolistas se entiendan cada vez mejor entre ellos. Por supuesto, todo ello deriva en que el "Millonario" juega bastante mejor ahora que antes, por lo que los buenos resultados llegan también.

Cambió la fortuna

River "liga" más con Ponzio que con Coudet y ello también influye. De hecho, en el último encuentro con el "Chacho" en el banco mereció ganar claramente ante Independiente Santa Fe, pero no se le dio y quedó afuera por penales. Ahora, la balanza parece quedarse a favor: cuando Atlético Tucumán le empató el encuentro a falta de diez minutos y con diez hombres, llegó el agónico tanto de Almada para llevarse los tres puntos de la durísima cancha del "Decano" bajo la lluvia.