Los "pocos" millones de dólares que River recuperará por los "borrados"

El mercado de pases de invierno comenzó en el fútbol argentino con un tremendo bombazo y ese fue el comunicado de River Plate anunciando una larga lista de jugadores que no iban a ser considerados por el costo salarial que implicaba tenerlos dentro del plantel, pero además por una cuestión más que evidente que era lo deportivo. Sin embargo, de todas las salidas que se registraron, el Club solo recibiría dinero por tres nombres que todavía son de su propiedad.

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"En ese marco, el Club comunica que los futbolistas Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo no integrarán la delegación y deberán presentarse el lunes 22 de junio para entrenar. Ian Subiabre y Santiago Lencina, con negociaciones en curso para incorporarse a otras instituciones, tampoco viajarán a la pretemporada.

Una vez finalizada la participación de su selección en el Mundial, Kevin Castaño se reincorporará a los entrenamientos junto a los jugadores mencionados. En igual sentido lo hará Matías Galarza Fonda en caso de que el ejercicio de la opción de compra no sea ejecutado efectivamente", expresaba el comunicado que se difundió en las redes sociales.

Sin embargo, solo hay tres nombres que pueden darle un ingreso de dinero a River: Matías Galarza, Kevin Castaño y Giuliano Galoppo. Lo particular es que la cifra que podría llegar a registrarse por los mencionados apenas logra superar la barrera de los 10 millones de dólares. Cuando el volante colombiano solo costó más de 15 millones para sacarlo del Krasnodar de Rusia en el mercado de verano de la temporada 2025.

Los millones de dólares que recupera River tras el container

Matías Galarza

Se encuentra en el Inter Miami de la MLS y cuenta con una obligación de compra de 3 millones de dólares por el 50 % de la ficha, de acuerdo con determinados objetivos deportivos que logre cumplir. Su pase al club le costó 5 millones de la divisa.

Giuliano Galoppo

Se encuentra a préstamo en el Atlanta United de la MLS y le colocaron una opción de compra de 6 millones de dólares por el 50 % de la ficha que está en manos de River. El resto quedará a decisión del San Pablo, si acepta desprenderse de su parte por el mismo valor o negocia otro tipo de cifra.

Kevin Castaño

Se encuentra en el Atlético Mineiro de Brasil y fue dado a préstamo por una temporada con una obligación de compra del 50 % del pase a cambio de 5 millones de dólares. Lo particular es que llegó y fue titular en cada uno de los partidos del calendario. Es el jugador que más costó, pero que puede darle a River un poco de utilidad de acuerdo con lo que requiera en el final de la temporada.

Esto es producto de que se analiza realizar un intercambio formal de las fichas para que Fausto Vera se quede dentro del plantel, debido a que es del gusto de Leonardo Ponzio. La opción de compra en este caso ronda los casi 4 millones de dólares. Por lo que el Millonario recibiría dinero, pero no lograría recuperar gran parte de lo que invirtió por contratar al volante colombiano.