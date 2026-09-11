Martín Demichelis repite los problemas que tuvo en River: así son los dramas que tiene en Alemania

Martín Demichelis atraviesa un duro momento en el Red Bull Leipzig por malos resultados y problemas de comunicación en el vestuario. Los medios alemanes señalan que la falta de entendimiento con los futbolistas pone en riesgo su continuidad, un patrón de conflicto de grupo similar al que desencadenó su convulsionada salida de River.

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Si se repasa el calendario, es posible observar que el conjunto del argentino arrancó ganando por 6-0 en la Copa de Alemania y después sumó una victoria frente al Borussia M'gladbach en la primera fecha del campeonato, mientras que en la segunda sufrió una derrota frente al Werder Bremen y fue goleado por el Como de Italia en el debut de la Champions League. Además, se debe sumar que los hinchas no se encuentran contentos con la llegada de un técnico que viene de descender con el Mallorca de España.

Eso no es todo. "Luego de la goleada sufrida ante Como, dos futbolistas declararon que les dieron una paliza y se vieron muy superados. A esto se le suma que la comunicación no es buena con algunos jugadores, por manejarse exclusivamente en alemán en el vestuario", expresó el medio Bild de Alemania. El hecho del idioma no es un detalle menor porque algunos de los presentes no logran comprender del todo las indicaciones tácticas.

Si bien se celebra que Martín Demichelis pueda comunicarse con los medios de manera fluida, dentro del vestuario el panorama es muy distinto y es hasta complicado. Los jugadores reclaman que hable inglés, más que nada aquellos que son extranjeros, para terminar de comprender las indicaciones sobre lo que busca proponer dentro del campo de juego. Lo señalado según el medio alemán permite pensar que, si no hay un cambio, el ciclo en el Leipzig podría llegar rápido a su fin.

¿Qué pasó entre Demichelis y el vestuario de River Plate?

La relación con los jugadores se encontraba en su punto más alto hasta que un periodista les hizo saber que, en una charla en off, había dado algunos detalles sobre lo que pensaba sobre los referentes. Lo particular de este encuentro fue que las palabras no habían sido anunciadas primero a los protagonistas de la historia, lo que llevó a que haya una ruptura y que la confianza no se logre recuperar nunca más.

“Fue muy difícil, nosotros no lo sabíamos. Buscamos hablar con él y nos dio su explicación, pero él buscó que el tiempo apague la llama, en lugar de ir e intentar apagarla. Ese fue el detalle que terminó volcando la moneda”, expresó González Pirez hace un tiempo. “Obviamente, a día de hoy él debe estar arrepentido, encima después hubo resultados que no acompañaron y la situación se magnificó, seguíamos jugando muy bien, pero el clima se hizo más tedioso”, agregó.