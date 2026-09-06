"Me gustaría": el ex River que se anotó para ser ayudante de Leo Ponzio

Después de que se produjo la salida de Eduardo "Chacho" Coudet como entrenador de River Plate, los directivos salieron en la búsqueda de la solución más rápida y así fue como Leonardo Ponzio se transformó en el nuevo entrenador. Algunos mencionan que se trata de manera interina, mientras que otros lo ponen en una posición firme. En el medio, un exjugador se comunicó para avisar que está a disposición y que lo pueden llamar para ser parte del cuerpo técnico.

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"Me gustaría que Leo siga en River y que me llame, estoy a las órdenes", expresó Carlos Sánchez en la charla con el programa Guardia Alta. El volante uruguayo de 41 años se encuentra en actividad, pero entiende que su físico no es el mismo de hace unos años y que solo puede sumarse al Millonario en caso de que decidan convocarlo como ayudante de campo. Esto puede ser posible en caso de que tenga el curso de entrenador hecho, debido a que ante una expulsión del principal quedaría al mando.

Sin embargo, no hay grandes definiciones sobre el armado del cuerpo técnico y el paso de los días expone que se mantendrá tal como había sido anunciado en el comunicado que River publicó en sus redes sociales. "River Plate informa que Leonardo Ponzio asumirá como entrenador interino del plantel profesional y este jueves por la tarde estará al frente de la práctica. Capitán y uno de los grandes referentes del Club en los últimos años, conquistó 17 títulos en dos ciclos y doce años como jugador. El cuerpo técnico estará conformado por Marcelo Escudero y Christian Manfredi como ayudantes de campo y los preparadores físicos Cristian Segura y Nicolás Paolorossi", expresa el documento.

El hecho de que se mencione que el León es entrenador interino es producto de que la dirigencia se encuentra en la búsqueda de un entrenador y también observará el ciclo a lo largo de los partidos. En caso de que los resultados acompañen o se registre una consagración, no hay que descartar que sea confirmado al mando del equipo al menos por toda la temporada 2027.

Por otro lado, si los resultados comienzan a ser negativos, Ponzio será removido del cargo y se comenzará con la danza de nombres para ocupar el puesto de entrenador. Hay dos nombres que se encuentran totalmente descartados. Uno es el de Marcelo Gallardo, que acaba de arreglar con la Selección de Ecuador hasta el 2031. El objetivo es que conduzca al equipo en la próxima Copa América y en las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de 2030. Por otro lado, Ramón Díaz pareciera no ser del agrado de la dirigencia y no será considerado.

En consecuencia, la lista de nombres presenta a Hernán Crespo como máximo candidato a hacerse cargo del primer equipo de River, pero recién en enero de 2027. Esto es producto de que dispone de una cláusula de rescisión exclusiva en Atlas de México, pero, de ser ejecutada ahora, implica el pago de 7 millones de dólares. Mientras que más adelante solo demanda la cifra de 2,5 millones. Algo que los hinchas se niegan de gran manera porque es lo mismo que sucedió con Coudet.