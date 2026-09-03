"El sueño de muchos": el DT que River quiere para reemplazar a Coudet

El hecho de que Leonardo Ponzio se encuentre ocupando el rol de entrenador de River es producto de que la dirigencia se va a tomar un tiempo bastante grande para encontrar un cuerpo técnico que le permita desarrollar un proyecto acorde a sus aspiraciones. Hay un nombre que es el gran candidato de los hinchas y que podría llegar a transformarse en el oficial, pero antes debe producirse un hecho más que significativo.

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"¿No será el sueño de muchos en River que en 2027 vengan Pablo Aimar y Roberto Ayala?", se preguntó el periodista Sebastián Srur. Es uno de los candidatos que los hinchas colocaron de gran manera en las cientos de listas que se armaron cuando se produjo la eliminación del equipo en los octavos de final de la Copa Sudamericana y posterior renuncia de Eduardo Coudet.

Lo particular es que se trata de un nombre que no es para nada complicado de contactar porque primero debe darse su salida del cuerpo técnico de la Selección Argentina. Esto implica hablar con la AFA para conseguir el permiso y también con Lionel Scaloni, que debe confirmar si seguirá o no al frente del conjunto nacional después de lo que fue la derrota frente a España en la final del Mundial.

El nombre de Pablo Aimar es uno que resuena bastante en River debido a su proceso en las selecciones juveniles, donde se consiguieron buenos resultados, además de que propone un estilo de juego que gusta y bastante a los hinchas. No obstante, se trata de uno de los nombres más difíciles y que demanda esperar un tiempo para conocer su futuro.

Almeyda descartado y Ramón casi

Otro nombre que apareció dentro de la lista de candidatos para dirigir a River debido a su gran paso por el fútbol mexicano, no así por el Sevilla de España, es Matías Almeyda, que se encuentra dirigiendo al América de México. Sin embargo, el propio entrenador se encargó de anunciarle a la prensa que no se encuentra en condiciones de regresar al fútbol argentino y esto permite entender que le cerró totalmente la puerta a una vuelta al Millonario, al menos en este momento.

"Quien me conoce a mí no hace falta que me pregunte nada. En México ya me conocen: yo soy un hombre de palabra. No tengo cláusula de rescisión, tengo palabra. No tengo que aclarar nada. Me manejo así desde los 15 años. Cuando jugaba en el Inter, mi palabra fue decirle a (Massimo) Moratti, que era el dueño del club, que no jugaba más al fútbol y que me retiraba teniendo un año y medio más de contrato. Mi compromiso está acá y no hace falta que aclare nada. Creo que ahí lo respondí", expresó.

Por otro lado, Ramón Díaz se encontraría casi descartado después de que no se registrara un contacto formal desde que Eduardo Coudet se marchara de manera formal de su cargo. Esto es producto de una vieja pelea que existe con Rodolfo D'Onofrio y Enzo Francescoli, que se sienten plantados por su renuncia tras la obtención del Torneo Inicial de 2014. Aunque desde el lado del riojano admiten que un café bastará para aclarar los problemas y así encaminar su llegada al Millonario.