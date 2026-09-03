Juanfer Quintero fulminó al Chacho Coudet desde Colombia: "El tiempo me dio la razón"

Juan Fernando Quintero rompió el silencio semanas después de irse de River Plate y no se guardó nada contra Eduardo "Chacho" Coudet. El Héroe de Madrid que dejó su huella en el "Millonario" rescindió después de no sentirse una "prioridad" para el entonces DT y ahora es parte de Independiente de Medellín de Colombia. Desde allí, lanzó dardos para el ahora ex técnico del elenco de Núñez y apuntó contra quienes lo atacaron por su salida del club.
Juanfer Quintero destrozó a Coudet tras su salida de River
"Después de lo que me pasó y lo que viví con River ha sido muy difícil para mí. Se generó mucho revuelo porque traté de ser sincero. Y a mí el tiempo me dio la razón. No soy el dueño de la verdad, aclaro. Pero son diferentes formas de las que muchos entrenadores ven el fútbol y el futbolista puede aportar o no y eso se respeta. Nunca le falté el respeto. Simplemente dije lo que sentía y lo que viví en experiencia propia", esbozó Quintero en diálogo con Win Sport desde suelo colombiano acerca de su despedida del "Millonario".
Luego, el exhombre de River insistió: "Quiero aclarar esto porque en ningún momento le falté el respeto (a Coudet). Son sus formas, pero hoy estoy con un entrenador que me da la confianza, que me conoce. Y siempre dije que un entrenador te frustra o te potencia. Y es así como llevo el fútbol. Más allá de hablar con un directivo, es el entrenador el que me motiva o no a ir".
Por último, con respecto a su manera de manejarse ante el interés de algún club, el crack nacido en Medellín cerró y deslizó un picante mensaje: "en el mercado pasó. Uno siempre mira el beneficio de cómo lo van a potenciar y de ahí toma las decisiones, cómo vas a ayudar y cuál es tu rol dentro de un equipo. Yo analizo todo, quiero jugar donde me siento importante y puedo ser útil tanto dentro como fuera del campo. Las mismas personas del club, los que vivieron las cosas más importantes me salieron a matar".
Los números de Juanfer Quintero en River
- Partidos jugados: 137.
- Goles: 24.
- Asistencias: 22.
- Títulos: Supercopa Argentina 2018, Copa Libertadores 2018 y Copa Argentina 2019.
Las declaraciones de Quintero antes de irse de River
Después del Mundial 2026, el colombiano permanecía de licencia y entrenándose de manera individual. Sin embargo, cuando comenzó a hablarse de su regreso al plantel, el propio futbolista confirmó desde Miami que la situación con "Chacho" Coudet estaba lejos de ser la ideal. "Siempre respeté las normas y las decisiones. Con el Chacho no tuve la continuidad que esperaba. En la final jugué apenas cinco minutos. Son sus ideas futbolísticas y las respeto", expresó.
Luego profundizó aún más su postura y dejó una frase que terminó confirmando el distanciamiento. "Seguramente no soy una prioridad para él. Como persona tengo la mejor relación, pero futbolísticamente pensamos diferente. Él es el entrenador y merece todo mi respeto", sostuvo el colombiano. Aunque Quintero evitó cualquier enfrentamiento directo con el entonces entrenador, sus declaraciones dejaron en evidencia que la falta de protagonismo terminó siendo determinante.