Juanfer Quintero fulminó al Chacho Coudet desde Colombia: "El tiempo me dio la razón"

Juan Fernando Quintero rompió el silencio semanas después de irse de River Plate y no se guardó nada contra Eduardo "Chacho" Coudet. El Héroe de Madrid que dejó su huella en el "Millonario" rescindió después de no sentirse una "prioridad" para el entonces DT y ahora es parte de Independiente de Medellín de Colombia. Desde allí, lanzó dardos para el ahora ex técnico del elenco de Núñez y apuntó contra quienes lo atacaron por su salida del club.

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Juanfer Quintero destrozó a Coudet tras su salida de River

"Después de lo que me pasó y lo que viví con River ha sido muy difícil para mí. Se generó mucho revuelo porque traté de ser sincero. Y a mí el tiempo me dio la razón. No soy el dueño de la verdad, aclaro. Pero son diferentes formas de las que muchos entrenadores ven el fútbol y el futbolista puede aportar o no y eso se respeta. Nunca le falté el respeto. Simplemente dije lo que sentía y lo que viví en experiencia propia", esbozó Quintero en diálogo con Win Sport desde suelo colombiano acerca de su despedida del "Millonario".

Luego, el exhombre de River insistió: "Quiero aclarar esto porque en ningún momento le falté el respeto (a Coudet). Son sus formas, pero hoy estoy con un entrenador que me da la confianza, que me conoce. Y siempre dije que un entrenador te frustra o te potencia. Y es así como llevo el fútbol. Más allá de hablar con un directivo, es el entrenador el que me motiva o no a ir".

Por último, con respecto a su manera de manejarse ante el interés de algún club, el crack nacido en Medellín cerró y deslizó un picante mensaje: "en el mercado pasó. Uno siempre mira el beneficio de cómo lo van a potenciar y de ahí toma las decisiones, cómo vas a ayudar y cuál es tu rol dentro de un equipo. Yo analizo todo, quiero jugar donde me siento importante y puedo ser útil tanto dentro como fuera del campo. Las mismas personas del club, los que vivieron las cosas más importantes me salieron a matar".

Los números de Juanfer Quintero en River

Partidos jugados : 137.

: 137. Goles : 24.

: 24. Asistencias : 22.

: 22. Títulos: Supercopa Argentina 2018, Copa Libertadores 2018 y Copa Argentina 2019.

Eduardo "Chacho" Coudet se fue de River Plate días después de la salida de Juanfer Quintero

Las declaraciones de Quintero antes de irse de River

Después del Mundial 2026, el colombiano permanecía de licencia y entrenándose de manera individual. Sin embargo, cuando comenzó a hablarse de su regreso al plantel, el propio futbolista confirmó desde Miami que la situación con "Chacho" Coudet estaba lejos de ser la ideal. "Siempre respeté las normas y las decisiones. Con el Chacho no tuve la continuidad que esperaba. En la final jugué apenas cinco minutos. Son sus ideas futbolísticas y las respeto", expresó.

Luego profundizó aún más su postura y dejó una frase que terminó confirmando el distanciamiento. "Seguramente no soy una prioridad para él. Como persona tengo la mejor relación, pero futbolísticamente pensamos diferente. Él es el entrenador y merece todo mi respeto", sostuvo el colombiano. Aunque Quintero evitó cualquier enfrentamiento directo con el entonces entrenador, sus declaraciones dejaron en evidencia que la falta de protagonismo terminó siendo determinante.