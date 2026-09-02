River ya definió el futuro de Galarza Fonda: dónde jugará uno de los marginados

Matías Galarza Fonda no seguirá en River Plate semanas después de que la dirigencia tome la terminante decisión de marginarlo del primer equipo cuando Eduardo "Chacho" Coudet era el DT. El volante paraguayo que tuvo un gran nivel en el Mundial 2026 de la mano de Gustavo Alfaro continuará su carrera en un club del exterior y se conocieron los detalles del acuerdo que hizo el "Millonario". Su regreso a las canchas será nada más y nada menos que en el Inter Miami de Estados Unidos en el que juega Lionel Messi.

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Galarza Fonda se va de River al Inter Miami de Messi: los detalles del acuerdo

River cedió a préstamo al mediocampista nacido en Paraguay con opción de compra para las "Garzas" que hoy están a cargo de Cristian "Kily" González. Si bien el equipo estadounidense tendrá la oportunidad de adquirirlo definitivamente en caso de que lo desee, trascendió que -si cumple con determinados objetivos- la misma se transformará en obligación de compra. De esta manera, el elenco de Núñez deja ir a otro futbolista de los que entrenaban en el predio de Cantilo y apenas quedan dos.

Mientras tanto, la dirigencia presidida por Stéfano Di Carlo busca cerrar un último refuerzo en el mercado de pases. La durísima lesión sufrida por Giorgio Costantini le abrió una puerta para incorporar y el principal apuntado es Francisco Álvarez, de Argentinos Juniors. A su vez, se espera por la salida de Lautaro Rivero y todo indica que Lucas Martínez Quarta no será vendido al exterior como surgió en las últimas semanas.

Matías Galarza Fonda se va de River

¿Quiénes se quedaron entrenando en River en el "container"?

De la extensa lista que se había comunicado hace unos meses, sólo quedan entrenándose de manera diferenciada los jugadores Fabricio Bustos y Matías Viña. A la salida de Giuliano Galoppo y Matías Galarza Fonda deben sumarse la de Kendry Páez, que fue repescado por el Chelsea y espera novedades para conocer su próximo destino futbolístico, que podría estar en algún club de una liga de segundo o tercer orden de Europa.

El lateral derecho y el defensor uruguayo siguen sin conseguir ofertas que les permitan marcharse. Algo que preocupa de gran manera porque corren el riesgo de quedarse sin sumar minutos de manera oficial hasta diciembre. Otra posibilidad es que se vean obligados a llegar a un acuerdo para que rescindan sus contratos con el fin de ganar mayor libertad en el poco tiempo que resta para el cierre del mercado de pases a nivel internacional. En el caso del lateral, se terminará su vínculo a fin de año y regresará a Flamengo.

Cuántos jugadores de River se fueron tras la salida de Coudet

Hasta el momento, varios de los jugadores marginados dejaron el "Millonario" después de la desvinculación del "Chacho". Todo comenzó con Kendry Páez, quien regresó al Chelsea y espera su próximo destino. A él se sumaron Giuliano Galoppo (Atlanta United de la MLS), Germán Pezzella (Peñarol de Uruguay) y Galarza Fonda (Inter Miami de Estados Unidos), quienes también estaban marginados. Por otro lado, Joaquín Freitas emigró al Flamengo de Brasil, pero en su caso era tenido en cuenta por el ex DT.