Cruce en ESPN por las burlas de futbolistas tras la caída de River: "Es de mal compañero"

La eliminación de River Plate en la definición por penales contra Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana desató una fuerte controversia dentro y fuera de la cancha que terminó con la salida de Eduardo Chacho Coudet del equipo de Núñez. Durante la emisión del programa F12 por ESPN, el conductor Mariano Closs y los panelistas Nicolás Distasio y Esteban Edul analizaron con dureza una serie de llamativas publicaciones en redes sociales realizadas por futbolistas vinculados al club y otros protagonistas del ambiente deportivo.

El eje del debate se concentró en las actitudes de jugadores como Matías Galarza y Kendry Páez, quienes compartieron imágenes y emojis poco después de consumada la derrota del equipo de Núñez. En el piso televisivo no ocultaron su indignación ante lo que consideraron una falta de respeto hacia el resto del plantel profesional.

La dura crítica en el piso: "Esto es de mal compañero"

El foco principal de los cuestionamientos apuntó a Matías Galarza, quien subió una fotografía en la que se lo observa ejecutando un tiro desde los doce pasos durante una Copa del Mundo. La publicación coincidió de forma directa con el desenlace del partido que dejó afuera al conjunto millonario por esa misma vía.

Al observar la imagen que el mediocampista decidió mantener en sus perfiles virtuales, en el programa remarcaron que la actitud genera malestar interno. "Pero sabés qué pasa, Nico, esto es de mal compañero también, ¿eh?", se escuchó durante el intercambio en el estudio. Ante ese planteo, la respuesta desde el panel fue tajante: "Obvio, es un pobre tipo. Es un pobre tipo. Esto además de burlarse de River".

En esa misma línea, Nicolás Distasio recordó un antecedente futbolístico reciente del volante para cuestionar la oportunidad de su publicación. "Galarza tendría que haber puesto la foto del partido con Racing en donde regala el tercer gol y la eliminación de River en el campeonato. Se olvidó de poner esa foto", sentenció el periodista.

El emoji de Kendry Páez y los comentarios en redes

Otro de los nombres abordados en la mesa fue el del ecuatoriano Kendry Páez. Según detallaron durante el programa, el joven futbolista publicó un emoji interpretado en el panel como un gesto de sorpresa, estupor o sonrisa, aunque poco tiempo después optó por eliminarlo de sus cuentas.

El panel debatió el significado de la reacción del jugador y repasó su situación contractual. Mientras señalaban que el contenido fue borrado con rapidez a diferencia de lo ocurrido con otros futbolistas, mencionaron también la interacción de Castaño, quien le comentó a Galarza la frase "Animal de animales" en apoyo a la ejecución del penal mundialista exhibido en la imagen.

El mensaje de Ricardo Centurión hacia Eduardo Coudet

La revisión de las redes sociales sumó además la aparición de Ricardo Centurión, quien compartió una foto no habitual acompañada por la frase "Todo vuelve". En la mesa de ESPN vincularon de inmediato el mensaje con el entrenador Eduardo Coudet.

Los integrantes del ciclo recordaron el recordado enfrentamiento que ambos protagonizaron en el estadio de River cuando coincidieron en Racing Club. En aquella oportunidad, el director técnico resolvió dejarlo en el banco de suplentes durante un encuentro decisivo correspondiente a la Copa Libertadores, hecho que marcó un quiebre definitivo en la relación entre ambos y que motivó el sugestivo posteo del atacante años después.