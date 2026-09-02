Boca no acelera por un defensor y River puede robárselo

Los dos equipos más importantes del fútbol argentino se encuentran con el mercado de pases extendido y esto es producto de lesiones de jugadores que superan los cuatro meses de inactividad. Esto provocó que Boca Juniors abriera conversaciones para intentar sumar la ficha de Nehuén Pérez, pero pareciera que River Plate estaría dispuesto a meterse en el medio en caso de que no haya novedades en las próximas horas y lo haría de manera tal que intentaría comprar la totalidad de la ficha.

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Uno consiguió un permiso por la lesión de Tomás Aranda, mientras que el otro hizo lo mismo por Giorgio Costantini. Los dos jóvenes jugadores se quedarán sin sumar minutos en la temporada y esto es producto de duras lesiones que los obligaron a pasar por el quirófano, además de un tiempo de recuperación bastante extenso con el fin de que la zona afectada se recupere en óptimas condiciones.

Los trascendidos señalan que Boca se encuentra interesado en quedarse con la ficha de Nehuén Pérez, que tiene ganas de emigrar del Porto de Portugal ante la falta de minutos. Sin embargo, está esperando una propuesta formal para comenzar a pujar por una salida, y mucho más cuando el mercado europeo se encuentra a horas de bajar su persiana.

En el medio, se conoció que River está a punto de perder a Lautaro Rivero y es por ello que considera la idea de salir al mercado a sumar un central más de calidad. Esto es una necesidad que Leonardo Ponzio le señaló a los directivos debido a que el nivel y la relación de Martínez Quarta se encuentran en su peor momento, además de que Tobías Ramírez está regresando de una lesión y no es una sólida alternativa para considerar en el armado del once inicial.

La gente que se encarga de manejar los destinos de Nehuén Pérez expone que hay un llamado del Millonario para preguntar condiciones sobre su salario y la manera en la que podría llegar a darse una salida del Porto de Portugal. Lo particular es que dispone de contrato hasta junio de 2029 y, de acuerdo con lo que figura en Transfermarkt, su ficha tiene un valor de 12 millones de euros. Un valor que ninguno de los dos clubes argentinos estaría en condiciones de afrontar.

Por otro lado, se debe considerar que River tiene en carpeta a otros dos defensores y uno de ellos también está en la mira de Boca. Porque a la figura de Willer Ditta, que se encuentra defendiendo la camiseta del Cruz Azul de México, hay que sumar a Francisco Álvarez, de Argentinos Juniors. Lo especial acá es que se conoce el monto por el cual el zaguero argentino podría llegar a cambiar de club, pero pareciera que ninguna de las dos instituciones está en condiciones o ve como elevadas las pretensiones de 7 millones de dólares. Si hay una propuesta, podría llegar a ser por un monto menor e incluso por debajo de la mitad de la cifra mencionada.