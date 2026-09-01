¿Lo Celso a Boca?: la chance sobre el final del mercado de pases por la lesión de Aranda

Boca Juniors vuelve a moverse en el mercado de pases y el nombre de Giovani Lo Celso aparece otra vez en el radar. La lesión de Tomás Aranda modificó el escenario del "Xeneize" y abrió la posibilidad de buscar un refuerzo, aunque el mediocampista argentino tiene contrato con Betis y su llegada dependerá de varios factores.

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Lo Celso no es un deseo nuevo en Boca. El jugador de la Selección Argentina aparece desde hace tiempo entre los futbolistas que generan interés en el club y, sobre el cierre del mercado de pases, la posibilidad volvió a tomar fuerza. Según la información de TyC Sports, la dirigencia analiza avanzar por el futbolista surgido en Rosario Central tanto para este mercado como pensando en una futura negociación durante enero.

La chance fue mencionada por el periodista Raúl "Tati" Civiello en el programa Superfútbol, donde aseguró que Boca tiene un deseo concreto: que Lo Celso pueda vestir la camiseta azul y oro. El interés, además, tendría un recorrido previo, ya que los directivos vienen siguiendo al volante desde hace tiempo y la posibilidad había cobrado especial fuerza antes del último Mundial.

La lesión de Aranda y el tiempo para ir por Lo Celso

El escenario tomó otro color a partir de la lesión de Aranda. El futbolista, de 19 años, quedó fuera de competencia para lo que resta de 2026 por una lesión en el peroné y su baja representa un problema para el armado del plantel. Ante esta situación, Boca ya solicitó una extensión del mercado de pases para poder incorporar, y respaldará el pedido por la lesión de Adam Bareiro, que deberá operarse de su problema lumbar.

La eventual extensión de los plazos podría darle al "Xeneize" una herramienta para buscar una alternativa, aunque existe una diferencia importante entre los tiempos del fútbol argentino y los del mercado europeo. El período de transferencias de las principales ligas del Viejo Continente tiene un cierre inmediato. Por eso, cualquier intento por Lo Celso para este mercado debería resolverse con rapidez.

Más allá del interés de Boca y de la situación que atraviesa el club, la decisión del futbolista será determinante. Lo Celso actualmente tendría como prioridad continuar en el Betis, club con el que tiene contrato hasta junio del 2028 y en el que la última temporada terminó siendo suplente, con 32 partidos en total. El "Xeneize" necesita que aparezca una señal favorable del mediocampista para poder transformar el interés en una negociación concreta.

El escenario no es sencillo. Boca puede tener la intención de avanzar, pero cualquier operación requiere también una respuesta positiva del jugador y una postura favorable del club español. Por eso, la alternativa de enero aparece como una posibilidad cada vez más concreta si finalmente no existen avances durante las últimas horas del mercado.

Si el intento no prospera en el cierre del mercado, Boca no necesariamente abandonará la idea. El material de base señala que enero aparece como una fecha clave para volver a intentar por Lo Celso. Si el argentino permanece en Betis durante los próximos meses, el Xeneize podría retomar las conversaciones con mayor margen de maniobra.