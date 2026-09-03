River podrá llevar visitantes a Tucumán: cuánto costarán las entradas

La vuelta de los visitantes no se encuentra confirmada en el fútbol argentino, pero cada institución, en acuerdo con la jurisdicción provincial, puede permitir la presencia de los hinchas en las tribunas. Así fue como River recibió, nuevamente, el beneficio de tener hinchas en la provincia de Tucumán cuando le toque cruzarse con Atlético Tucumán dentro de unos días. Aunque no será para nada barato poder adquirir una localidad.

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"El Millonario contará con 5.000 populares y 250 plateas para su gente en el Monumental José Fierro ante Atlético Tucumán. Los precios, en principio, serían de $100.000 las populares y $160.000 las plateas", expresó el periodista Gustavo Yarroch sobre la chance que se presentó. Hay que recordar que cada provincia es la que determina si hay o no presencia de visitantes. Algo que en la Ciudad de Buenos Aires no sucede, debido a que alegan un problema de seguridad para custodiar a las dos parcialidades.

Por otro lado, el intento de que haya visitantes expone un hecho bastante particular y es que cada club fija el precio de las entradas a venderle a los hinchas. Banfield decidió que su popular cuente con un precio de $110.000, mientras que en la provincia tucumana rebajaron apenas un poco el valor, pero sumaron otro elevado para una zona de plateas. Lo que permite pensar que cada ticket se ajusta a las necesidades económicas de los equipos.

En total, se estima que River tendrá el apoyo de poco más de 5.200 hinchas frente a Atlético Tucumán. Si se repasa el calendario, es posible que esta medida pueda llegar a repartirse en encuentros frente a Sarmiento de Junín, Belgrano de Córdoba y ante Aldosivi de Mar del Plata. Cada uno de los equipos tendrá la oportunidad en sus manos de relegar una parte del estadio o cambiar la localía con el fin de que el encuentro permita un ingreso inesperado en las arcas.

Necesita ganar para ingresar a una copa

Si se repasa la tabla anual, River se encuentra fuera de toda copa internacional, por ende, se vuelve más que necesario que obtenga los puntos frente a Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán. Dos encuentros complicados dado el contexto en el que se insertan. Si obtiene los seis puntos, el conjunto quedará cerca de ingresar a la zona de Copa Libertadores.

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