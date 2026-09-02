Giuliano Galoppo se fue de River: quiénes quedan entrenando aparte en el "container"

Cuando se produjo el inicio del mercado de pases, River Plate sorprendió con un comunicado en el que anunciaba que una cierta cantidad de jugadores iban a ser separados del plantel profesional con el fin de que se marcharan porque no habían cumplido con las expectativas deportivas. A medida que fue pasando el tiempo, muchos de ellos resolvieron sus salidas, como es el caso de Giuliano Galoppo, que se marchará a Estados Unidos para extender su carrera.

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"El Club comunica que los futbolistas Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alexander Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo no integrarán la delegación y deberán presentarse el lunes 22 de junio para entrenar. Ian Subiabre y Santiago Lencina, con negociaciones en curso para incorporarse a otras instituciones, tampoco viajarán a la pretemporada", expresó el comunicado que fue presentado antes de que el equipo, por aquel entonces manejado por Eduardo Coudet, se marchara a España a realizar la pretemporada.

En las últimas horas se conoció que Galoppo se marchó al Atlanta United de Estados Unidos, de acuerdo con lo informado por TyC Sports, debido a que se trata de una operación a préstamo con opción de compra de la ficha en base a determinados objetivos deportivos que cumpla. Esto permite señalar que el volante dejará de entrenarse de manera diferenciada en el predio de Cantilo.

Hay que recordar que era uno de los jugadores a los que más le costó a River desprenderse de su ficha debido a que dispone de una sanción de FIFA de 500.000 dólares por un problema que mantuvo con su exrepresentante. Sin ese dinero depositado, el jugador se encuentra inhabilitado para sumar minutos y esto lo priva de que cualquier equipo lo quiera contratar porque no sabe con certeza cuándo lo tendrá a disposición.

El hecho de que se haya confirmado que Galoppo va a continuar con su carrera en Estados Unidos es producto de que hay un acuerdo con el empresario y que habría entregado el permiso para que pudiera sumar minutos de manera oficial. En caso de que haya un incumplimiento, la sanción volverá a quedar efectiva hasta nuevo aviso.

¿Quiénes se quedaron entrenando en River en el "container"?

De la extensa lista que se había comunicado hace unos meses, sólo quedan entrenándose de manera diferenciada los jugadores Fabricio Bustos y Matías Galarza Fonda. A la salida de Giuliano Galoppo debe sumarse la de Kendry Páez, que fue repescado por el Chelsea y espera novedades para conocer su próximo destino futbolístico, que podría estar en algún club de una liga de segundo o tercer orden de Europa.

El lateral derecho y el volante paraguayo siguen sin conseguir ofertas que les permitan marcharse. Algo que preocupa de gran manera porque corren el riesgo de quedarse sin sumar minutos de manera oficial hasta diciembre. Otra posibilidad es que se vean obligados a llegar a un acuerdo para que rescindan sus contratos con el fin de ganar mayor libertad en los pocos días que restan para el cierre del mercado de pases a nivel internacional.