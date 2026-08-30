Chau River: un jugador se va por 17 millones de dólares y es la primera baja para Ponzio

River Plate ya tiene la primera baja desde que Leonardo Ponzio se transformó en el entrenador interino, después de la salida de Eduardo "Chacho" Coudet. El mercado de pases seguirá abierto en el fútbol argentino hasta el miércoles 2 de septiembre a las 18, por lo que continuarán las novedades tanto en cuanto a los refuerzos como a las bajas.

En esta oportunidad, el club de Núñez vende a Joaquín Freitas a Flamengo de Brasil a cambio de 17 millones de dólares por el 100% del pase, incluidos bonos por objetivos deportivos. Además, la "Banda" negocia para poder quedarse con el 20% de una futura venta del mediapunta bonaerense de 19 años, quien demostró tener cualidades de sobra como para consolidarse a futuro con la camiseta del "Millonario".

Freitas es un talentoso segundo delantero que rindió en River, aunque durante el negativo ciclo de Coudet fue "desperdiciado" por el entrenador, quien lo colocó como extremo derecho cuando no está en su naturaleza jugar tan pegado a la raya. Allí, el ex Acassuso no pudo destacarse demasiado, aunque los hinchas siempre le valoraron el esfuerzo físico y la intensidad en los peores momentos del equipo.

"Joaco" tiene toques de calidad y sutilezas de espaldas al arco, "pivotea" bien, es rápido para atacar los espacios y suele asociarse bien con los centrodelanteros. Sin embargo, la falta de gol también lo caracterizó en esta etapa en Núñez, donde no pudo terminar de explotar sus condiciones ni consolidarse como titular.

"El jugador expresó su deseo de ser transferido", publicó el periodista deportivo Germán García Grova en su cuenta de X. Se trata de una venta muy importante en cuanto al dinero que dejará en las arcas de la entidad presidida por Stefano Di Carlo, que habrá que ver si lo utiliza para más fichajes o si definitivamente se retira del mercado.

Freitas, la primera baja para Ponzio como entrenador de River.

River vende a Freitas a Flamengo: las variantes de Ponzio en esa posición

Ya sin el juvenil, el "Millo" cuenta igualmente con alternativas de jerarquía como mediapuntas, con futbolistas de la talla de Ángel Correa y Thiago Almada, más Tomás Galván y la apuesta por el joven Lautaro Pereyra. En esa posición, la institución de Núñez se desprendió también en este mercado de pases de Facundo Colidio, Maximiliano Salas, Ian Subiabre, Kendry Páez, Santiago Lencina y Juan Fernando Quintero.

Las estadísticas de Freitas en River