Los ex River que Ponzio puede sumar a su cuerpo técnico

Después de lo que fue la salida de Eduardo Coudet, River anunció que Leonardo Ponzio es el nuevo entrenador de manera interina, pero hay un problema que debe solucionarse con cierta urgencia. Todavía no se encuentra conformado del todo el cuerpo técnico y esto puede provocar que en las próximas horas se sume un exjugador muy querido por los hinchas. Uno que no tiene experiencia como entrenador desde que anunció su retiro.

"Jonathan Maidana, cerca de sumarse al cuerpo técnico de River. El histórico defensor se perfila para ser ayudante de campo principal de Leonardo Ponzio a partir de la próxima semana", expresó el periodista Germán Balcarce. Esto es producto de que Marcelo Escudero se encuentra ocupando dicho rol de manera momentánea, pero todo pareciera indicar que regresaría a su lugar en la Reserva.

Para los hinchas se trata de una decisión que no termina de conformar, porque son muchos los que piden en las redes sociales que se haga la contratación de un entrenador con cierta experiencia. El nombre que más se repite por su pasado, por lo que significa y porque se encuentra libre es el de Ramón Díaz. De hecho, su hijo regresó al país en las últimas horas y esto sembró un par de dudas.

Por otro lado, se debe considerar que Leonardo Ponzio está pensando en sumar a dos exjugadores del Millonario en las próximas horas. Uno es Ariel Rojas, que cuenta con un perfil profesional, debido a que fue manager en Belgrano, pero también tuvo un paso como ayudante de campo con Ariel Holan, que acaba de marcharse de Cerro Porteño de Paraguay.

Otro de los apuntados para que se sume al cuerpo técnico de River es Ignacio Scocco, que al igual que Jonathan Maidana no dispone de un paso profesional. En ambos casos, las consideraciones pasan por los conocimientos que mostraron durante su etapa como jugadores, pero también por la fuerte amistad que los une con el actual entrenador del Millonario.

Así presentó River a Ponzio

"River Plate informa que Leonardo Ponzio asumirá como entrenador interino del plantel profesional y este jueves por la tarde estará al frente de la práctica. Capitán y uno de los grandes referentes del Club en los últimos años, conquistó 17 títulos en dos ciclos y doce años como jugador", arranca el comunicado que fue difundido en las redes sociales de la institución.

"El cuerpo técnico estará conformado por Marcelo Escudero y Christian Manfredi como ayudantes de campo y los preparadores físicos Cristian Segura y Nicolás Paolorossi", agrega. Lo que permite entender que parte del equipo de la Reserva dejará sus funciones para dar una mano en lo que respecta al primer plantel. También es importante mencionar que Marcelo Barovero va a continuar como formador de arqueros a pesar de que Eduardo Coudet se marchó.