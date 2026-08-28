Adiós River: Kendry Páez rescindió y vuelve al Chelsea

Kendry Páez llegó a River Plate como una joven figura internacional para el ciclo de Marcelo Gallardo a principios del 2026 y se irá sin pena ni gloria. El futbolista que fue convocado por Sebastián Beccacece para jugar el Mundial 2026 con la Selección de Ecuador y sólo sumó unos pocos minutos, vivió un panorama similiar en el "Millonario". Ahora, siendo parte de los marginados por la dirigencia, dejó atrás su vínculo y volverá al Chelsea para definir su futuro.

Lo cierto es que el "Muñeco" le dio poco rodaje en los partidos que lo dirigió y Eduardo "Chacho" Coudet la confianza para tener protagonismo. Sin embargo, la joya ecuatoriana no pudo aprovecharlo y antes de regresar de la Copa del Mundo se encontró con la decisión de la Comisión Directiva de no formar parte del plantel. Este viernes 28 de agosto, en una semana complicada para el elenco de Núñez, dejará la institución y espera por su próximo destino.

Kendry Páez no sigue en River: los detalles de su salida

Según informó el periodista Fabrizio Romano, el préstamo fue cancelado y regresará al Chelsea con el objetivo de definir los próximos pasos. Uno de los clubes que lo pretende hasta el momento es el Trabzonspor de Turquía, pero aún no hay nada concreto. El libro de pases en Europa cierra el próximo 1° de septiembre, por lo que todo dependerá de cómo avancen las charlas entre las respectivas dirigencias.

En cuanto a lo acordado entre el "Millonario" y el Chelsea, la joya ecuatoriana tenía que cumplir con el 50% de los partidos del semestre para que desde Inglaterra no ejecuten la cláusula de repesca. Sin embargo, ante las pocas presencias y la decisión de la dirigencia de dejarlo marginado, los "Blues" contarán nuevamente con él para buscarle club.

Fabrizio Romano anunció el fin del vínculo entre River y Kendry Páez

Los números de Kendry Páez en River

Partidos jugados : 14.

: 14. Goles : 1.

: 1. Asistencias : 1.

: 1. Títulos: no ganó.

Cómo quedó el panorama para los marginados de Cantilo en River

Hasta el momento, los jugadores de River que entrenan de manera apartada son Fabricio Bustos y Giuliano Galoppo. Los dos no se encuentran dentro de la consideración deportiva de los directivos por los bajos rendimientos que expusieron, además de que se tratan de nombres con salarios elevados. Es por ello que fueron apartados y entrenan en soledad hasta conseguir un club. En el caso de Galarza Fonda, se encuentra en Paraguay.

El volante paraguayo apareció en la mira de la Juventus de Italia, poco se conoce de que el Millonario haya recibido un contacto formal para iniciar las negociaciones. Al lateral lo buscan desde Rosario Central, pero no hubo mucho más como para determinar que se trate de una propuesta seria. Por otro lado, el volante con pasado en San Pablo tampoco tiene su futuro definido y mantiene una deuda con un ex representante que le impide jugar. Ahora, con el interés del Atlanta United de la MLS de Estados Unidos podría irse al exterior.

En caso de que los jugadores no consigan club, van a continuar entrenando de manera apartada hasta el próximo mercado de pases. Uno en el que River puede ofrecer la rescisión de contrato. O acelerar charlas para desprenderse de jugadores como en el caso de Kevin Castaño, que fue vendido al Atlético Mineiro en una cifra que oscila entre los 5 millones de dólares por el 50% de la ficha.