Renovación en River: Ponzio suma a un histórico y campeón de todo al cuerpo técnico.

Leonardo Ponzio comenzará su ciclo como DT interino de River Plate el próximo domingo 30 de agosto cuando el "Millonario" visite a Banfield por la séptima fecha del Torneo Clausura. El "León" será el reemplazante de Eduardo "Chacho" Coudet, quien hace pocas horas dio un paso al costado y ahora puede contar con otro gran referente. Jonatan Maidana se perfila para ocupar un lugar en el cuerpo técnico del ex volante de cara a lo que viene.

Maidana, a un paso de trabajar con Ponzio en el cuerpo técnico de River

Según informó Germán Balcarce, periodista partidario del elenco de Núñez, el zaguero surgido en Los Andes y con paso por Boca Juniors "se perfila para ser ayudante de campo principal de Leonardo Ponzio a partir de la próxima semana". A su vez, aclaró en DSports Radio que Maidana "nunca cumplió una función por el estilo y que actualmente integra el equipo de River en el Fútbol Senior.

Si esto finalmente se concreta, el exdefensor del elenco de Núñez estará recién junto al DT y Marcelo "Pichi" Escudero para la octava fecha del Torneo Clausura cuando reciban a Independiente Rivadavia de Mendoza en el Estadio Más Monumental. Dicho compromiso todavía no tiene fecha confirmada, pero se espera que sea para el primer fin de semana de septiembre. Cabe destacar que es la única competencia que tendrán por delante en el semestre ya que de la mano de Coudet quedaron eliminados de la Copa Argentina y la Sudamericana.

Jonatan Maidana puede sumarse al cuerpo técnico de Leonardo Ponzio en River

En ESPN desestimaron que Maidana se una al cuerpo técnico de Ponzio en River

Durante la mañana de este viernes 28 de agosto, en la señal de Disney se refirieron a la chance de que el ex defensor del "Millonario" sea parte del cuerpo técnico del "León". Acerca de esta cuestión, los partidarios Juan Pablo Balbi y Gustavo Yarroch hablaron al respecto y dejaron en claro que esto no sucederá. Todo ello debido a su participación en el equipo Senior, donde juega al menos una vez por semana defendiendo los colores de la institución.

Los números de Jonatan Maidana en River

Partidos jugados : 319.

: 319. Goles : 8.

: 8. Asistencias : 17.

: 17. Títulos: Torneo Final 2014, Copa Campeonato 2014, Copa Argentina 2016 y 2017, Supercopa Argentina 2017 y 2018, Liga Profesional 2021 y 2023, Trofeo de Campeones 2021 y 2023; Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015 y 2016, Copa Libertadores 2015 y 2018.

Cuándo es el debut de Ponzio como DT de River

El duelo que lo tendrá al "León" como entrenador acompañado de Escudero tendrá lugar el próximo domingo 30 de agosto a las 15 horas en el Estadio Florencio Sola. El visitante contará con parte de su público en el recinto para este compromiso clave en el que buscarán resurgir en el campeonato después de un flojo arranque. Si bien Ponzio cumple actualmente otra función, esta vez le tocará hacerse cargo del plantel en un momento más que difícil.

Hay que recordar que el exjugador se encuentra trabajando dentro del club en el área de las divisiones inferiores. Mientras que en el pasado formaba parte de la Secretaría Técnica que compartía con Enzo Francescoli, en la que se encargaban de buscar refuerzos para el plantel profesional. Sin embargo, el cambio de dirigencia provocó que haya un reacomodamiento de figuras.