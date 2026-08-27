El debate deportivo en la televisión volvió a encenderse tras la eliminación de River Plate de la Copa Sudamericana y la renuncia de Eduardo Chacho Coudet como DT Millonario. Durante la emisión del programa F12, transmitido por la pantalla de ESPN, el panelista Martín Costa realizó un análisis categórico sobre el momento que atraviesa el equipo de Núñez luego de quedar eliminado de la competencia.

En un intercambio cargado de tensión con el conductor Mariano Closs y el resto del equipo, el periodista no se guardó nada al calificar la actuación del conjunto dirigido tácticamente y remarcó la falta de respuestas colectivas. Para el panelista, el desenlace no representó un hecho aislado, sino la confirmación de una tendencia preocupante en el funcionamiento del equipo.

El duro diagnóstico sobre el rumbo futbolístico

Lejos de matizar lo sucedido en el campo de juego, Costa abrió su intervención con definiciones tajantes acerca del impacto del resultado. "Lo de ayer marca un rumbo, es un nuevo fracaso", sentenció el integrante del panel al evaluar las consecuencias de la derrota y el efecto inmediato que genera en el proyecto deportivo de la institución.

Frente a los intentos de evaluar hipótesis alternativas o atenuantes sobre el trámite del partido, el periodista descartó cualquier lectura complaciente y profundizó su postura: "River fracasó, River recibió otro cachetazo, River es un equipo a la deriva total, sin rumbo futbolístico, que tendrá que pegar un volantazo, no sé cuál será el volantazo".

La contundencia de sus palabras abrió el debate en el estudio sobre las decisiones que deberán tomarse de cara al futuro inmediato, ante un rendimiento que, según su óptica, dejó expuestas falencias estructurales que impiden sostener el protagonismo habitual del club.

La polémica por la jerarquía del rival

El análisis subió de tono cuando se discutió el calibre del adversario que dejó en el camino al equipo millonario. En ese pasaje, Costa insistió en la diferencia de jerarquía entre ambos planteles y catalogó la eliminación como un golpe injustificable para las expectativas del club.

"Esto es un papelón muchachos. Esto es un papelón. Ayer lo eliminó un equipo modesto, discreto. ¡Discreto! Un equipo al que River tenía que pasar por arriba. Y nunca lo pasó por arriba", disparó el panelista durante la discusión al aire en ESPN.

Ante esta postura, Closs intervino para marcar un matiz sobre la apreciación del contrincante y señaló que una cosa es haber jugado de manera discreta y otra calificarlo como tal cuando se impone en la llave. Pese a conceder que el equipo pudo haber mostrado pasajes con mayor tenencia, Costa ratificó su mirada: "¿Jugó mejor? Sí. ¿Mostró una imagen mejorada? Puede ser, hasta un cierto punto. Ahora, con este equipo no te podés quedar afuera".

El señalamiento a las figuras y la tanda de penales

Hacia el cierre de su intervención, la crítica se trasladó directamente a los nombres propios de mayor trayectoria internacional dentro de la delegación. Costa subrayó el contraste entre las incorporaciones de renombre y las determinaciones adoptadas en los instantes más calientes de la definición.

"Con las figuras que trajo River. River tiene jugadores mundialistas, que alguno encima fue a patear el penal en el momento que él quiso y casi último, mandando un pibe antes", lanzó de forma contundente al hacer foco en la definición por penales.

Cuando en la mesa le consultaron explícitamente si su observación apuntaba a Marcos Acuña, el panelista ratificó sin dudarlo la alusión hacia el futbolista y concluyó con indignación sobre lo acontecido: "Sí, señor. Una vergüenza. Eso me llamó la atención. Una vergüenza".