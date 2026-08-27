De dirigente a DT: el permiso que Leonardo Ponzio necesita en River

Tras la eliminación en la Copa Sudamericana, Eduardo Coudet presentó la renuncia en la madrugada del jueves y esto provocó que River salga a buscar un nuevo entrenador con rapidez para que pueda estar disponible el próximo domingo frente a Banfield. El nombre que surgió es que Leonardo Ponzio se haga cargo del primer equipo de manera interina.

"River Plate informa que Leonardo Ponzio asumirá como entrenador interino del plantel profesional y este jueves por la tarde estará al frente de la práctica. Capitán y uno de los grandes referentes del Club en los últimos años, conquistó 17 títulos en dos ciclos y doce años como jugador", expresa el comunicado que el club difundió en cada una de sus redes sociales para sorpresa de muchos hinchas.

Lo primero a mencionar es que Leonardo Ponzio se estaba desarrollando como directivo, porque formaba parte de la Secretaría Técnica junto a Enzo Francescoli. Ambos estaban abocados a la toma de decisiones en lo deportivo, pero el León contaba con un trato más cercano a los jugadores debido al respeto que se ganó en sus tiempos de jugador.

Por otro lado, la presencia de Ponzio en el banco de suplentes de River para visitar a Banfield se encuentra confirmada no solo por una decisión deportiva, sino también desde la habilitación que la AFA le solicita a los entrenadores. "Leonardo Ponzio tiene carnet habilitante y, si River lo determina, podrá ser el técnico principal ante Banfield acompañado por Marcelo Escudero", expresó Germán García Grova.

A diferencia de los jugadores, los entrenadores deben contar con una licencia que se consigue realizando un curso que debe reunir determinados reconocimientos. Esta se puede realizar en el fútbol argentino como en cualquier academia que se encuentre en el exterior. En el caso del León, la misma se obtuvo en el país y con eso alcanza para que pueda calzarse el buzo de entrenador interino.

¿Hasta cuándo firma contrato?

Lo primero a mencionar es que la elección de Leonardo Ponzio como entrenador de River es una que se encuentra calificada como interinato. Esto significa que su posición será culminar el andar del equipo en el Torneo Clausura y llevarlo lo más lejos que sea posible. Sin embargo, no se descarta que la institución llegue a un acuerdo con otro entrenador en el medio y que este asuma para hacerse cargo del plantel.

La idea de la dirigencia de River es lograr que el cuerpo técnico interino consiga resultados y que le permitan quedarse hasta diciembre. Una vez que el mercado de pases de verano esté establecido, se buscará y pensará en la mejor opción que se tiene a mano. Esta puede ir desde la contratación de Hernán Crespo hasta un llamado a Pablo Aimar para que salga de la Selección Argentina.