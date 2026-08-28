Cómo está conformado el cuerpo técnico de Leonardo Ponzio en River: quiénes lo integran

Leonardo Ponzio comenzó una nueva etapa en River, esta vez desde un lugar que hasta hace pocos meses parecía lejano: el banco de suplentes. Después de la salida de Eduardo Coudet, el ex capitán del Millonario asumió como entrenador interino y ya dirigió sus primeras prácticas al frente del plantel profesional. La dirigencia decidió, al menos por ahora, confiar en una estructura con fuerte presencia de nombres conocidos por el club.

El nuevo cuerpo técnico combina experiencia en las distintas categorías de River con referentes de una de las etapas más exitosas de la institución. Marcelo Escudero y Cristian Manfredi serán los ayudantes de campo, Cristian Segura y Nicolás Paolorossi estarán a cargo de la preparación física y Marcelo Barovero continuará como entrenador de arqueros. A esa estructura podría incorporarse próximamente otro nombre de enorme peso para los hinchas: Jonatan Maidana.

Quiénes integran el cuerpo técnico de Ponzio en River

Marcelo Escudero será uno de los principales colaboradores de Ponzio. El exjugador y entrenador ya conoce la función de dirigir al plantel profesional: había asumido como interino después de la salida de Marcelo Gallardo. En la actualidad también tiene experiencia dentro de las divisiones juveniles de River.

El otro ayudante de campo es Cristian Manfredi, quien hasta ahora se desempeñaba en el cuerpo técnico de la Reserva. Su recorrido dentro del club incluye también un paso como entrenador de la Séptima División, además de experiencias como segundo entrenador en San Lorenzo, Instituto, Guaraní y Palestino.

En la preparación física estarán Cristian Segura y Nicolás Paolorossi. Ambos ya trabajaban en las estructuras formativas de River: Segura lo hacía en Reserva y Paolorossi, en las divisiones juveniles. Ahora pasan a trabajar junto al plantel profesional durante el interinato de Ponzio.

El puesto de entrenador de arqueros seguirá en manos de Marcelo Barovero. “Trapito” había llegado al cuerpo técnico de River a comienzos de 2026 para trabajar junto a Gallardo y, después de los cambios en el banco, mantendrá su función con Ponzio. Es el único integrante de la estructura anterior que continúa específicamente en ese cargo.

Jonatan Maidana podría sumarse al equipo de Ponzio

La principal novedad que puede modificar la composición del cuerpo técnico en los próximos días tiene nombre y apellido: Jonatan Maidana. El histórico marcador central podría incorporarse como ayudante de campo principal a partir de la próxima semana, una vez disputado el partido que River jugará ante Banfield este domingo 30 de agosto, indicaron medios partidarios al Millonario.

Leonardo Ponzio, al mando del primer entrenamiento de River como DT. Crédito : Prensa River.

La eventual llegada de Maidana también tiene un fuerte componente simbólico. El exdefensor fue uno de los grandes referentes del River de Marcelo Gallardo y compartió una década de trayectoria con Ponzio. Ambos disputaron 172 partidos juntos entre 2012 y 2021 y fueron protagonistas de 14 títulos, entre ellos el ascenso de 2012 y la Copa Libertadores de 2018.

La relación entre ambos excede los números. Ponzio había expresado públicamente años atrás su enorme confianza en Maidana y ahora podrían reencontrarse, pero en una función completamente diferente: uno al frente del equipo y el otro como parte de su cuerpo técnico.

El nuevo desafío de Ponzio luego de la salida de Coudet

El desembarco de Ponzio en el banco ocurre después de la salida de Coudet y en un contexto deportivo delicado para River. El exmediocampista había descartado hace unos meses la posibilidad de convertirse en entrenador, pero el escenario cambió abruptamente y la dirigencia decidió darle la conducción del equipo.

El debut oficial será este domingo 30 de agosto ante Banfield por el Torneo Clausura. Mientras tanto, la dirigencia decidió que Ponzio y su cuerpo técnico continúen, en principio, hasta diciembre. Sin embargo, tampoco se descarta que puedan extender su vínculo durante 2027 si los resultados acompañan.

La apuesta tiene una particularidad: Ponzio no llega al banco como un entrenador formado fuera del club, sino como uno de los máximos símbolos de la historia reciente de River. Ahora deberá transformar ese conocimiento del vestuario y de la institución en resultados dentro de la cancha.