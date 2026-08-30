El primer borrado de la era Leonardo Ponzio en River jugará en Peñarol

Al producirse un cambio de entrenador, se puede considerar que todos los jugadores arrancan desde cero, pero esto no sucedió con Leonardo Ponzio, que se hará cargo del primer equipo de River Plate. A raíz de esto, hay un nombre que acaba de arreglar su salida y se transformará en nuevo jugador de Peñarol de Uruguay en las próximas horas.

"Germán Pezzella refuerza a Peñarol. Llega libre desde River y firma contrato hasta diciembre de 2027", expresó el periodista Germán García Grova en su cuenta de X (ex Twitter). Lo primero a mencionar es que el defensor había acordado con el club ponerle fin a su estadía después de que fuera apartado por decisión deportiva. El cambio de cuerpo técnico no tuvo ningún efecto porque se consideró que siga su rumbo y que comience a escuchar propuestas.

Es uno de los tantos jugadores que se marcharon en este mercado de pases después de que Eduardo Coudet y la dirigencia de River tomaran la decisión de que varios integrantes del plantel no reunían las condiciones necesarias para defender la camiseta dentro del campo de juego. El hecho de que el zaguero haya sido uno de ellos sorprende, porque se trata de un futbolista que se formó en las divisiones inferiores.

Los otros jugadores que Ponzio dejará apartados en River

Por otro lado, se puede apreciar que Ponzio se quedará con el plantel que Eduardo "Chacho" Coudet estaba administrando hasta la eliminación en la Copa Sudamericana. En caso de necesitar un refuerzo, se hará algo simple como llamar a un juvenil de la Reserva para que permita tapar un hueco de manera momentánea. Pero no se saldrá al mercado de pases y mucho menos se hará el regreso de determinados nombres que fueron marginados desde hace varios días.

Esto permite pensar que Fabricio Bustos debe encontrar un club con cierta rapidez porque, si no, quedará colgado hasta el mercado de pases de diciembre y entrenando en el predio de Cantilo. Lo mismo aplica para Matías Galarza, que disponía de una propuesta para ser jugador de Olimpia de Paraguay, pero pareciera que no se llegó nunca a un acuerdo en los números y el mercado paraguayo acaba de cerrar en la noche del viernes 28 de agosto.

Mientras que la situación de Giuliano Galoppo es bastante distinta porque se encuentra negociando su salario para marcharse de manera definitiva al Atlanta United de Estados Unidos. Los rumores hablan de que no restan muchos detalles por resolver y que el volante podría cerrar su salida en las próximas horas. No así es el caso de Matías Viña, que es jugador de River, pero su pase pertenece al Flamengo y lo dejó en la Argentina, tratando de ubicarlo en otro club con el fin de que tenga minutos y poder desprenderse de su ficha.