Durante la emisión del programa F90 por la pantalla de ESPN, el exfutbolista Oscar Ruggeri protagonizó un intenso debate sobre el presente institucional y deportivo de River Plate con la panelista Morena Beltrán. La discusión en el piso se centró específicamente en la situación de los futbolistas profesionales que no son tenidos en cuenta para la competencia oficial y permanecen apartados de las prácticas habituales del primer equipo.

El intercambio comenzó cuando la periodista y panelista Morena Beltrán expuso la problemática contractual y deportiva que atraviesa el club de Núñez con aquellos jugadores que se entrenan a contraturno. En esa misma línea, el conductor Sebastián El Pollo Vignolo intervino activamente para moderar las distintas posturas del panel frente a una problemática que genera repercusiones en la gestión cotidiana del plantel profesional.

El debate en torno a los futbolistas marginados de River

La panelista describió en detalle el complejo escenario que afronta la institución de Núñez con los futbolistas relegados tras el último mercado de pases. "Una cosa es por ahí la planificación de la dirigencia con respecto a marginar a 15 futbolistas, que se entrenen a contraturno. En primer lugar esperaban venderlo, después accedieron a cesiones a préstamos. Ahora, ¿qué hacés? No es reversible la situación, tenés diez futbolistas profesionales ahí cobrando un sueldo sin posibilidad de competir", remarcó Morena Beltrán.

Frente a este panorama económico y logístico, donde un grupo nutrido de deportistas con contrato vigente continúa trabajando apartado de la rutina del equipo principal, la mesa analizó los pasos a seguir. La falta de una salida definitiva para ubicar a estos profesionales en otros destinos abrió el debate sobre la conveniencia de sostener los entrenamientos diferenciados.

La propuesta de Ruggeri para normalizar el plantel profesional

Ante la consulta de sus compañeros sobre cómo solucionar el conflicto interno, Oscar Ruggeri fue contundente y pidió revertir de inmediato la medida adoptada. "¿Sabés qué se hace ahora? En mi opinión, limpiar todo. Que se vuelva todo normal, que sea un plantel. Todos pertenecen a este plantel", sentenció el exdefensor.

En su intervención, Ruggeri sostuvo que la dirigencia deportiva y los responsables del fútbol deben asumir la conducción total de los deportistas: "Ponzio, acá los tenés. Que ellos resuelvan". A partir de esa afirmación, en el piso se debatió sobre la figura de Leonardo Ponzio y la injerencia del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo en las decisiones originales de marginar a los jugadores.

El panelista insistió en que el club debería permitir que el grupo relegado vuelva a compartir los trabajos de rutina con el resto de sus compañeros. Ruggeri explicó que esta medida no exige comprometer titularidades ni convocatorias, sino restablecer la normalidad cotidiana en la convivencia: "Es posible que te digan: 'Mirá, vení a entrenar conmigo pero por ahora no vas a jugar'". De esta manera, el exjugador concluyó su análisis enfatizando la necesidad de ordenar administrativamente el día a día en River Plate.