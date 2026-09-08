Dónde ver en vivo la Copa Libertadores 2026 en Argentina: esta es la forma

Desde su primera edición en 1960, la Copa Libertadores se convirtió en mucho más que una competencia entre clubes sudamericanos. El torneo fue creciendo con el paso de las décadas hasta transformarse en uno de los grandes acontecimientos deportivos del continente, con una convocatoria cada vez mayor y una presencia que trasciende las fronteras de los países participantes. Lo que comenzó con siete equipos fue ampliando progresivamente su alcance hasta llegar al actual formato de 47 clubes.

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El crecimiento también se refleja en la importancia económica que adquirió el certamen. Los premios aumentaron de manera considerable y elevaron el valor de cada instancia de la competencia, al punto de que avanzar de fase representa un incentivo deportivo y financiero para los clubes. Así, la Libertadores consolidó su lugar como uno de los principales objetivos del fútbol sudamericano y como un torneo que genera enorme expectativa entre los hinchas durante buena parte del año.

Dónde ver la Copa Libertadores 2026 en Argentina en vivo

Para ver la Copa Libertadores 2026 de manera segura, los hinchas pueden recurrir a las señales y plataformas oficiales que cuentan con los derechos de transmisión. En la televisión paga, los partidos se emiten principalmente por ESPN y Fox Sports, mientras que determinados encuentros también pueden verse por televisión abierta a través de Telefe.

Flamengo es el campeón vigente.

En el terreno digital, Disney+, mediante su oferta deportiva de ESPN, aparece como una de las principales alternativas para seguir los partidos por streaming. También existen transmisiones disponibles a través de Pluto TV, según el encuentro y la programación correspondiente.

Además, quienes cuentan con un servicio de televisión por suscripción pueden acceder a las señales incluidas en sus planes mediante aplicaciones oficiales. Entre ellas se encuentran Flow, Telecentro Play y DGO, que permiten mirar contenido desde distintos dispositivos sin necesidad de permanecer frente al televisor.

Los campeones de la Copa Libertadores año por año