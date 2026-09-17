Alarma en River por Santiago Beltrán: el gigante de Europa que lo busca antes de que finalice el mercado de pases del fútbol internacional

El mercado de pases llegó a su fin, pero esto no implica que las negociaciones y las intenciones de traspaso se encuentren quietas, debido a que en River se encendieron varias alarmas en relación con una de las grandes figuras del equipo porque reúne grandes chances de marcharse en la temporada 2027. Su salida significará un tremendo golpe que obligará a ir al mercado en la búsqueda de un reemplazante de calidad. Uno que llegue, se ponga la camiseta y comience a entregar respuestas de manera inmediata, además de que se trata de una posición de gran exigencia.

{{{htmlAmp}}}

"Nadie en River se anima a asegurar que Santiago Beltrán será el arquero a fines de 2027, ya que dan casi por descontado que será protagonista de otro traspaso rutilante. De todos modos, para evitar una situación incómoda en la que pueda llegar a negociar con su contrato a punto de vencer, la idea es mejorarle sustancialmente su salario y garantizarse que su salida sea solo por venta", expresaron desde TyC Sports. No hay que olvidar que en la última ventana de transferencias se conoció que se encuentra en la carpeta de seguimiento de la Juventus de Italia.

El hecho de que el joven arquero de River aparezca como una posible baja de cara al próximo año no solo obliga a pensar en las charlas de renovación, sino a sumar posibles candidatos. De momento, el contrato del guardameta es hasta diciembre de 2027, pero se está trabajando para extenderlo por lo menos dos temporadas más. Además de un incremento en su cláusula de salida, que en la actualidad se encuentra fijada en 25 millones de dólares. Un valor elevado para alguien de su posición, pero que en River no quieren correr riesgo alguno de que un poderoso de Europa venga, ejecute la cuota de salida y se lo lleve en un abrir y cerrar de ojos.

Si bien no trascendieron nombres, el Millonario se encuentra buscando nombres de arqueros para reemplazar a Santiago Beltrán en caso de que se vaya en la próxima temporada. El elegido todavía no es de público conocimiento, pero se menciona mucho el nombre de Yassine Bounou, que se encuentra en Medio Oriente, pero que en más de una oportunidad manifestó su deseo de llegar al fútbol argentino para atajar en el club del cual es hincha y por el cual admira al "Burrito" Ortega.

Otro arquero que se encuentra en negociaciones por su contrato es Ezequiel Centurión, que River desea que se quede al menos como suplente y salte al campo de juego en situaciones determinadas. Los dos arqueros comparten representante, por ende, las charlas avanzan al mismo tiempo. Se estima que en este caso no habrá grandes dificultades para mejorar el vínculo, ni mucho menos para establecer una cláusula de salida en caso de que otro club esté dispuesto a negociar por sus servicios en el mercado de pases de verano.