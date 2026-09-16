Matías Viña, el último marginado en Cantilo, destrozó a la dirigencia de River: "No está a la altura"

Estuvo dos meses marginado, se fue sobre el final del mercado de pases y liquidó a la dirigencia de River: "No están a la altura".

Matías Viña, el último de los futbolistas marginados en River Plate que permaneció entrenando en el predio de Cantilo, fue oficializado este martes como nuevo refuerzo del Cruzeiro de Brasil. Durante su presentación, el lateral izquierdo de la Selección de Uruguay fue consultado por su salida del 'Millonario'; después de casi dos meses apartado del plantel, el jugador no dudó en criticar duramente a la dirigencia del club por la decisión tomada.

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"River es un gran club, pero hay gente allí que no está a la altura", disparó Viña contra los directivos de la institución de Núñez. "Tenía contrato con River hasta fin de año. Podrían haberme dicho simplemente: 'No te vamos a comprar, porque hay una obligación si alcanzás el 50% del tiempo de juego'. Lo habría entendido, habría buscado una solución para irme amistosamente y no me habría quedado dos meses como me trataron", agregó.

Viña apuntó contra la dirigencia de River tras su salida: "Me pusieron obstáculos"

El futbolista de la 'Celeste' detalló cómo se produjo su salida de River en los últimos días del mercado de pases: "Nadie me informó de la situación. Me pusieron obstáculos para impedir mi salida. Estaba dispuesto a rescindir el contrato para regresar a Brasil. También quiero agradecer a Flamengo, porque siempre estuvieron disponibles para resolver la situación que estaba viviendo allí. River Plate no aceptó muchas cosas, no estaban de acuerdo con Flamengo. Se resolvió el último día del mercado de fichajes", reveló.

El lateral uruguayo que reemplazó a Santiago Beltrán en los últimos minutos del duelo entre el "Millonario" y Carabobo en Venezuela por la expulsión del joven arquero fue el último en abandonar el famoso "container". En el "Millonario" tan sólo tuvo 14 presencias en cancha, además de no marcar goles ni brindar asistencias.

Viña debió ponerse la camiseta de arquero en un partido de Copa Sudamericana tras la expulsión de Santiago Beltrán.

Los números de Viña en su carrera

Clubes : Nacional de Uruguay; Palmeiras y Flamengo de Brasil; Roma y Sassuolo de Italia; Bournemouth de Inglaterra y River Plate.

: Nacional de Uruguay; Palmeiras y Flamengo de Brasil; Roma y Sassuolo de Italia; Bournemouth de Inglaterra y River Plate. Partidos jugados : 235 (+43 con Uruguay).

: 235 (+43 con Uruguay). Goles : 13 (+1).

: 13 (+1). Asistencias : 23 (+5).

: 23 (+5). Títulos: Palmeiras (4); Flamengo (4); Nacional (6) y Roma (1).

Dónde fue cada uno de los marginados de River Plate

Desde un primer momento fueron 13 los futbolistas que quedaron relegados al predio de la Avenida Cantilo. Los dos primeros en irse fueron Paulo Díaz -rescindió y llegó al Atlanta United de la MLS- y Maximiliano Meza, que vivió la misma situación antes de volver a Independiente en libertad de acción, al igual que Alexander Woiski que todavía no tiene club. Sí Germán Pezzella que se convirtió en refuerzo de Peñarol de Uruguay en el mercado de pases y Fabricio Bustos que se unirá al Curitiba brasileño.

Por otro lado, quienes están a préstamo en otras instituciones son Matías Galarza Fonda (Inter Miami), Maximiliano Salas (Independiente Rivadavia de Mendoza), Giuliano Galoppo (Atlanta United), Ian Subiabre (Tigre), Kevin Castaño (Atlético Mineiro) y Santiago Lencina (Burgos de España). Por último aparece Kendry Páez, joya ecuatoriana que llegó de la mano de Marcelo Gallardo, no tuvo tanto rodaje y volvió al Chelsea, donde no tendrá lugar al menos hasta 2027. De esta manera, no quedan jugadores marginados como sucedió desde el regreso de River a los entrenamientos en pleno Mundial 2026.