Fin del container en River: Matías Viña está a un paso de cambiar de club

Matías Viña fue el último de los 13 jugadores marginados de River Plate en el predio de la Avenida Cantilo y su espera por cambiar de club está muy cerca de llegar a su fin. El lateral izquierdo que fue titular en el debut de la Selección de Uruguay de Marcelo Bielsa ante Arabia Saudita en el Mundial 2026 tendría su futuro definido. De esta manera, también terminó el famoso "container" que generó tanto escándalo en el mundo del "Millonario".

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En principio, lo cierto es que su pase pertenece a Flamengo de Brasil, quien lo cedió a la "Banda" al comienzo del 2026 y con el paso de los partidos se convirtió en un buen reemplazo para Marcos Acuña. Sin embargo, cuando regresó de la Copa del Mundo el panorama cambió ya que pasó a formar parte de los separados del plantel. Ahora, todo indica que su destino estará nuevamente en suelo brasileño con previa negociación del "Mengao".

Matías Viña, el último del "container" en irse de River: dónde seguirá su carrera tras ser marginado

Javier Gil Navarro, periodista que cubre la campaña de River para ESPN confirmó que Cruzeiro será el destino del lateral izquierdo. Flamengo interrumpirá la cesión a River y negociará una nueva con el equipo de Belo Horizonte con detalles todavía a confirmar con respecto al tiempo que se quedará Viña allí. De esta manera, el defensor tendría nuevo rumbo en lo que queda del 2026 y probablemente 2027. Cabe destacar que, además, Fabricio Bustos rescindió contrato de común acuerdo con la institución y seguirá en el Curitiba.

Matías Viña no sigue en River

Dónde fue cada uno de los marginados de River Plate

Desde un primer momento fueron 13 los futbolistas que quedaron relegados al predio de la Avenida Cantilo. Los dos primeros en irse fueron Paulo Díaz -rescindió y llegó al Atlanta United de la MLS- y Maximiliano Meza, que vivió la misma situación antes de volver a Independiente en libertad de acción, al igual que Alexander Woiski que todavía no tiene club. Sí Germán Pezzella que se convirtió en refuerzo de Peñarol de Uruguay en el mercado de pases y Fabricio Bustos que se unirá al Curitiba brasileño.

Por otro lado, quienes están a préstamo en otras instituciones son Matías Galarza Fonda (Inter Miami), Maximiliano Salas (Independiente Rivadavia de Mendoza), Giuliano Galoppo (Atlanta United), Ian Subiabre (Tigre), Kevin Castaño (Atlético Mineiro) y Santiago Lencina (Burgos de España). Por último aparece Kendry Páez, joya ecuatoriana que llegó de la mano de Marcelo Gallardo, no tuvo tanto rodaje y volvió al Chelsea, donde no tendrá lugar al menos hasta 2027. De esta manera, no quedan jugadores marginados como sucedió desde el regreso de River a los entrenamientos en pleno Mundial 2026.

El fixture de River en el Torneo Clausura 2026