Matías Viña, de titular en el debut del Mundial 2026 a ser el último borrado en el "container" de River

El famoso "container" de River Plate se fue desmantelando con el paso de las semanas y sólo quedará un jugador de los marginados por la dirigencia del "Millonario" comandada por Stéfano Di Carlo. Matías Viña, el futbolista que jugó como titular en la Selección de Uruguay de Marcelo Bielsa en el debut del Mundial 2026 contra Arabia Saudita, es el último de ellos y todavía no tiene definido su futuro. Si bien llegó como un buen reemplazo para Marcos Acuña, lo cierto es que tras unos pocos meses fue separado y nunca más jugó.

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El lateral izquierdo arribó a Núñez a principios del 2026 de la mano de Marcelo Gallardo proveniente de Flamengo de Brasil y a préstamo por un año. Poco antes del debut en la Copa Sudamericana el "Muñeco" dejó su cargo por los malos resultados y quien tomó las riendas del equipo fue Eduardo "Chacho" Coudet. Este último le dio lugar cuando el "Huevo" no estuvo disponible y hasta llegó a calzarse el buzo de arquero, pero en la vuelta de la Copa del Mundo nada fue igual.

Matías Viña, el último del container de River

La contundente decisión de la dirigencia de separar a una gran cantidad de futbolistas del plantel para que entrenen solos en el predio ubicado en la Avenida Cantilo trajo consecuencias. Algunos rápidamente encontraron club, otros rescindieron su vínculo y Viña siempre estuvo. Hasta hace pocas horas su único compañero era Fabricio Bustos, pero este último romperá todo tipo de contrato con River y se irá de manera libre, aunque todavía no está claro dónde seguirá su carrera.

De esta manera, el lateral uruguayo que reemplazó a Santiago Beltrán en los últimos minutos del duelo entre el "Millonario" y Carabobo en Venezuela por la expulsión del joven arquero quedará en soledad en el famoso "container". Cabe destacar que el préstamo desde Flamengo culmina en diciembre del 2026, por lo que todo indica que una vez terminado volverá al "Mengao". Mientras tanto, seguirá entrenando en soledad después de haberle brindado al "Millonario" tan sólo 14 presencias en cancha, además de no marcar goles ni brindar asistencias.

Los marginados del container de River Plate

Qué pasó con todos los marginados del container en River

Desde un primer momento fueron 13 los futbolistas que quedaron relegados al predio de la Avenida Cantilo. Los dos primeros en irse fueron Paulo Díaz -rescindió y llegó al Atlanta United de la MLS- y Maximiilano Meza, que vivió la misma situación antes de volver a Independiente en libertad de acción, al igual que Alexander Woiski que todavía no tiene club. Sí Germán Pezzella que se convirtió en refuerzo de Peñarol de Uruguay en el mercado de pases.

Por otro lado, quienes están a préstamo en otras instituciones son Matías Galarza Fonda (Inter Miami), Maximiliano Salas (Independiente Rivadavia de Mendoza), Giuliano Galoppo (Atlanta United), Ian Subiabre (Tigre), Kevin Castaño (Atlético Mineiro) y Santiago Lencina (Burgos de España). Por último aparece Kendry Páez, joya ecuatoriana que llegó de la mano de Marcelo Gallardo, no tuvo tanto rodaje y volvió al Chelsea, donde no tendrá lugar al menos hasta 2027.

Por qué River se deshizo de tantos jugadores en el mercado de pases y qué pasó

Si bien la gran mayoría de los futbolistas fueron cedidos a otros clubes y deberán volver en algún momento -no todos necesariamente-, lo cierto es que el "Millonario" ya se desprendió en este mercado. Las incorporaciones de Ángel Correa, Thiago Almada y Nicolás Otamendi, entre otros, traen consigo una importante inversión por parte de la dirigencia pensando en el futuro, además del salario que tendrá que desembolsar por cada uno de ellos. Con este panorama, Stéfano Di Carlo y compañía buscaron reducir el plantel, aunque tampoco fue una medida favorable para Coudet siendo el DT.

La decisión de viajar a la pretemporada en Alicante, España, con sólo 18 futbolistas, perdiendo la chance de formar dos equipos y hacer un 11 vs. 11, sin dudas afectó para el plan del entonces entrenador. Todo se vio reflejado en los resultados posteriores, ya que River estuvo sin ganar varios partidos, quedó afuera de la Copa Argentina tras perder 3 a 1 con Aldosivi, arrancó mal el Clausura y poco después se despidió de la Sudamericana con Independiente Santa Fe en condición de local. Para colmo, la sensación de que el marginar a jugadores del equipo "rompió algo" con la dirigencia y el cuerpo técnico quedó latente en el club.