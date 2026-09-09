¿Chau River? El dirigente que está en el ojo de la tormenta y puede irse en 2027

Más allá de la remontada de River Plate en los últimos partidos del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino con la llegada de Leonardo Ponzio, hay algunas cuestiones que no dejan de retumbar en las paredes del Estadio Monumental. Una de ellas es la de un dirigente que estaría muy cerca de irse de la institución, más precisamente en 2027 después de estar en el ojo de la tormenta. Se trata nada menos que de Pablo Longoria, el español que llegó de la mano de Stéfano Di Carlo y que su función todavía está en duda.

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Por qué Pablo Longoria se puede ir de River en 2027

Según informó el periodista Renzo Pantich de La Página Millonaria, "el desempeño de Longoria en su cargo está en revisión, pero por ahora no se irá del club. Por ahora, sigue". Todo apunta a que la posible desvinculación puede concretarse en 2027 aunque puertas adentro desmienten esta posibilidad. Desde el "Millonario" evalúan su gestión y lo harán hasta fin de año después de algunos desencuentros con otros directivos que forman parte de la Comisión.

"Vino a darnos una apoyatura en el diseño y el armado de la estructura con roles y funciones que tienen que ver con la operación del fútbol" y "Lo primero que digo es que una persona en 50, 60 días de trabajo no puede ser evaluada, es como este mercado. O sea, sí podemos responder por el mercado de enero, hacer un balance, reflexiones y autocríticas respecto a las decisiones", fueron las frases de Di Carlo acerca suyo explicando su rol, pero también dándole un límite desde la dirigencia.

Pablo Longoria puede irse de River en 2027

Quién es Pablo Longoria, el director deportivo de River

Longoria es un ejecutivo español de 39 años nacido en Oviedo, que construyó una carrera meteórica en el fútbol europeo. Considerado un especialista en scouting y mercado de pases, comenzó desde muy joven analizando jugadores y partidos, lo que lo llevó a trabajar como ojeador en clubes como Newcastle y Recreativo de Huelva. Con el tiempo, su perfil creció y pasó por instituciones importantes como Atalanta, Sassuolo y Juventus, donde participó en decisiones clave de fichajes.

Su consolidación llegó en Valencia, donde fue director deportivo, y especialmente en el Olympique de Marsella, club en el que primero ocupó ese mismo rol y luego fue presidente entre 2021 y 2026. Durante su gestión en Francia, se destacó por ordenar la estructura deportiva, potenciar talentos y devolver al equipo a competencias europeas, lo que elevó su reconocimiento internacional.

Su perfil se caracteriza por el uso intensivo de información, la rápida toma de decisiones y una visión global del mercado. Incluso es conocido por dominar varios idiomas y por observar una gran cantidad de partidos diariamente, lo que refuerza su reputación como un “adicto al scouting”.

Cuándo vuelve a jugar River por el Torneo Clausura

El próximo partido del "Millonario" tendrá lugar el sábado 12 de septiembre desde las 17.30 contra Atlético Tucumán en condición de visitante en el Estadio Monumental José Fierro. Andrés Gariano será el árbitro principal del cotejo. Por otro lado, la transmisión estará a cargo de TNT Sports y la plataforma HBO Max.