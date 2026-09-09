River fue castigado por la Conmebol: la multa en dólares que recibió

El Millonario fue sancionado después de una advertencia del organismo en agosto sobre no cumplir con el reglamento de partidos.

El plano internacional para River Plate no para de darle noticias negativas porque a la eliminación en octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, frente a Independiente Santa Fe de Colombia, se debe sumar una multa de la CONMEBOL. Una que implica el pago de una cifra en dólares por haber violado una norma del Código Disciplinario del organismo que se enmarca en la organización de un evento deportivo.

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"La Conmebol le aplicó una multa de 6.000 dólares al club por la reincidencia en una infracción vinculada al uso incorrecto de los chalecos en la revancha correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe", manifestó el periodista Germán Balcarce en su cuenta de X (ex Twitter).

Hay que recordar que el organismo, el pasado 19 de agosto, le había hecho una advertencia al Millonario. "Advertir expresamente al CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE que, en caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente procedimiento, será de aplicación lo dispuesto en el art. 27 del Código Disciplinario de la CONMEBOL y las consecuencias que del mismo se pudieran derivar", expresaba el documento.

La sanción que se le impone a River es una que el club pagará, pero lo hará de manera particular. Esto es producto de que el organismo va a retener dinero del pago correspondiente por los derechos de televisión. No se trata de una medida que se aplica de manera exclusiva al Millonario, sino que la sufren todos los equipos que formen parte de los certámenes internacionales organizados por la entidad sudamericana.

¿River entra a una Copa internacional en 2027?

Por otro lado, las malas campañas realizadas por Marcelo Gallardo y Eduardo Coudet provocaron que fueran removidos de sus cargos de entrenadores de River. Aunque no es el único efecto negativo, debido a que contrajo problemas para los puntos que se acumulan en la tabla anual de cara a la temporada 2027 y la clasificación a las copas internacionales que son organizadas por la CONMEBOL.

De momento, el Millonario dispone de 38 unidades y se encuentra dentro de zona de Copa Sudamericana de cara al próximo año. Es por ello que las dos victorias de Leonardo Ponzio como entrenador fueron tan importantes. No solo para recuperar la memoria, sino para sumar y escalar posiciones en la tabla general. Al equipo le quedan varios partidos por delante que le permitirán ganarse un lugar dentro de los cupos disponibles para clasificar a la Copa Libertadores. También se debe considerar que puede ingresar a la misma en caso de que llegue a la final del Torneo Clausura y se consagre como campeón.