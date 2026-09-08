La lista de la Selección Argentina para los Juegos Suramericanos 2026, con joyas de Boca y River

Claudio Gugnali confirmó los convocados de la Selección Argentina Sub 19 para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con figuras del ámbito local y de Europa.

La Selección Argentina Sub 19 ya tiene definidos sus elegidos para ir en búsqueda de medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Bajo la conducción técnica de Claudio Gugnali, el combinado juvenil se prepara para afrontar una cita que brindará experiencia en suelo santafesino, con la presencia de talentos de la Liga Profesional más la aprición de algunos "europibes" que juegan en las canteras más importantes del Viejo Continente.

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Con la ilusión intacta de alzarse con la medalla dorada en casa, la nómina confeccionada por Gugnali, excolaborador de Alejandro Sabella en el ciclo del Mundial 2014, ratifica el riguroso trabajo de captación que realiza la Asociación del Fútbol Argentino. El certamen albergará exclusivamente a futbolistas nacidos a partir del 1° de enero de 2007, configurando un plantel con proyección de élite y rodaje profesional.

El escenario elegido para albergar todos los compromisos del combinado albiceleste será el icónico estadio “Coloso” Marcelo Bielsa, perteneciente a Newell’s Old Boys. La expectativa por ver en acción a las promesas locales e internacionales promete copar las tribunas rosarinas durante toda la fase de grupos.

De River y Boca al vestuario de la Selección Sub 19

Dentro del plano local, la convocatoria destaca por el peso propio de jóvenes promesas formadas en las canteras más exigentes de la Argentina. Entre los nombres propios resalta la citación de Ian Subiabre, talentoso delantero perteneciente a River que ostenta 44 partidos oficiales en la categoría máxima y actualmente suma minutos a préstamo en Tigre.

Por el lado de Boca, la citación de Matías Satas premia su veloz evolución defensiva. El marcador central debutó recientemente en Primera División en el cruce frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, ganándose la confianza de la estructura formativa de la AFA para integrar la zaga del seleccionado en este compromiso internacional.

Matías Satas, el defensor central de Boca que debutó en Primera el pasado fin de semana, como lateral izquierdo.

Quiénes son los tres "europibes" que citó Gugnali

El verdadero rasgo distintivo de la lista radica en el bloque de futbolistas criados o afianzados en las principales ligas del fútbol europeo. Tres piezas internacionales encabezan esta nómina multinacional con ADN argentino:

Nicolás Marcipar (Barcelona): El zaguero zurdo nació en Cataluña, producto del traslado de su familia a tierras españolas por razones académicas. Vivió sus primeros años en Castelldefels —la misma localidad donde residía Lionel Messi— antes de afianzarse en el conjunto blaugrana y vestir las camisetas argentinas Sub 15 y Sub 17 bajo las miradas de Pablo Aimar y Diego Placente.

Alain Gómez (Valencia): Arquero de triple nacionalidad (española, venezolana y argentina). Pese al interés expreso recibido por las tres federaciones en los últimos años, el arquero eligió representar a la Selección Argentina desde la primera toma de contacto con la AFA.

Bruno Galassi (Lazio): Defensor de 19 años nacido en Lleida (España) que mantiene raíces familiares directas con San Genaro, Santa Fe. Tras completar parte de su formación en las divisiones inferiores del Real Madrid y disputar la UEFA Youth League, la Lazio desembolsó cuatro millones de euros por su ficha en julio pasado.

Calendario y grupo de Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 contarán con la participación de ocho seleccionados divididos en dos zonas de cuatro integrantes, obteniendo el boleto a semifinales únicamente los dos mejores ubicados de cada zona.

Mientras que el Grupo A lo integran Colombia, Perú, Panamá y Chile, la Argentina quedó encuadrada en la Zona B. El fixture definitivo para la Albiceleste en el Coloso Marcelo Bielsa se desplegará de la siguiente manera:

Fecha 1: vs. Paraguay – Jueves 17 de septiembre (10:00 hs).

Fecha 2: vs. Uruguay – Sábado 19 de septiembre (14:00 hs).

Fecha 3: vs. Venezuela – Lunes 21 de septiembre (14:00 hs).

La lista de la Selección Argentina Sub 19

Arqueros:

Alain Gómez Santillán (Valencia, España)

Máximo Leguizamón (Tigre)

Defensores:

Thiago Pérez Ferreira (Huracán)

Fernando Closter (Independiente)

Bruno Galassi (Lazio, Italia)

Nicolás Marcipar (Barcelona, España)

Matías Satas (Boca)

Santiago Silveira (Argentinos Juniors)

Santiago Zampieri (Montevideo City Torque)

Mediocampistas:

Facundo Carrizo (Argentinos Juniors)

Santiago Espíndola (River)

Marcos Ortíz (Belgrano)

Facundo Guch (Newell’s)

Uriel Ojeda (San Lorenzo)

Ramiro Tulián (Belgrano)

Delanteros: