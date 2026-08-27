River Plate está en un momento crítico. La durísima derrota con Independiente de Santa Fe hizo eyectar a Eduardo Chacho Coudet. Una encuesta nacional realizada por la consultora Pulso Research puso números al malestar que atraviesa el club comandado por Stefano Di Carlo. Según el relevamiento, el 53,8% de los encuestados considera que el "Millonario" es el club que peor está entre los cinco grandes del fútbol argentino, muy por encima del resto de las instituciones consultadas.

Cuando se les preguntó específicamente a los hinchas y socios de River por qué el club atraviesa su peor momento, el 39,8% señaló directamente a la dirigencia como la principal responsable. Muy por detrás aparecieron otras razones: el técnico concentró el 25,2% de las menciones, mientras que el recambio de jugadores fue mencionado por el 17% de los consultados.

Los arbitrajes, en tanto, apenas fueron citados por el 9,7% de los hinchas de River como causa del mal momento, y un 6,9% eligió la opción "otra". Solo el 1,4% dijo no saber o no contestar.

Di Carlo, en el ojo de la tormenta

La encuesta también midió la imagen del presidente de River, Stefano Di Carlo, entre los propios socios del club. El resultado arrojó una evaluación positiva del 55%, contra un 41% de valoración negativa y un 4% que no supo o no contestó.

Un dato: el muestreo se realizó antes del papelón que fue la eliminación ante el equipo colombiano en la Copa Sudamericana que hizo explotar al Estadio Monumental.

Un combo de crisis deportiva y responsabilidad dirigencial

El cruce de datos que arroja la encuesta resulta revelador: pese a que Di Carlo obtiene una imagen relativamente sólida, son los propios hinchas de River quienes ubican a la conducción del club como la causa principal de la crisis, muy por encima de factores futbolísticos como el cuerpo técnico o el recambio de jugadores.

El fútbol argentino atraviesa un momento de fuerte cuestionamiento a sus dirigencias en general, según el propio estudio, pero en el caso de River esa variable adquiere una relevancia particular al combinarse con el diagnóstico mayoritario de la opinión pública: ser, en agosto de 2026, el club que peor está de los cinco grandes.