Por qué un argentino le cambió la vida a Vozinha, rival de Dibu Martínez en el Balón de Oro

Vozinha volvió a ser noticia este martes 8 de septiembre después de aparecer entre los ternados al mejor arquero del año junto a nada más y nada menos que Emiliano "Dibu" Martínez. El guardameta de Colo Colo de Chile que hizo historia con Cabo Verde en el Mundial 2026 vive un momento soñado a sus 40 años y ahora puede hasta ganar el Trofeo Lev Yashin, el cual se le entrega al más destacado en su posición. Claro que, para esto, un argentino fue clave en un momento de su carrera y lo acompañó principalmente en la Copa del Mundo.

{{{htmlAmp}}}

La historia comienza con Santiago Halty, quien hace 16 años creó un proyecto llamado Senda que creció con el paso del tiempo en Estados Unidos y hoy fabrica botines. Los mismo llegaron a los pies de Josimar José Évora Dias (Vozinha) en el certamen como también a otros futbolistas. El héroe caboverdiano que brilló contra España en la fase de grupos y complicó también la clasificación de la Selección Argentina a octavos de final los vistió y representó a la marca en los cuatro partidos históricos que disputó con su seleccionado.

Luego de brillar contra el equipo que semanas más tarde fue campeón del mundo en un 0 a 0 memorable, los números en sus redes sociales crecieron considerablemente. Rápidamente el arquero sumó miles de seguidores en Instagram que lo llevaron a la popularidad más allá de su gran desempeño en el campo de juego. Ahora, meses después del Mundial y atajando en Chile, Vozinha integra la lista de los posibles ganadores del Trofeo Lev Yashin, el cual podría recibir en la gala del Balón de Oro que entrega la revista France Football.

Vozinha, nominado al Trofeo Lev Yashin en la gala del Balón de Oro 2026

Los arqueros candidatos al Balón de Oro 2026, con Dibu Martínez

Emiliano "Dibu" Martínez.

Vozinha.

Unai Simón.

David Raya.

Joan García.

Gregor Kobel.

Edouard Mendy.

Matvey Safonov.

Yassine Bounou.

Thibaut Courtois.

Cuándo es la gala del Balón de Oro y quiénes votan para designar a los ganadores

La edición 70 de la gala que tendrá lugar en The London Palladium de Londres, Inglaterra, y estará organizado por France Football se desarrollará el próximo 26 de octubre. En cuanto al jurado que definirá los ganadores en todas las ternas habrá 100 periodistas para la categoría masculina y 50 para la femenina, que serán de los países que mejor estén posicionados en el ranking FIFA. Cada uno de ellos tendrá que armar su propio top 10 con un puntaje para cada futbolista y el que sume más se quedará con el galardón.

Cabe destacar que, hasta el momento, "Dibu" Martínez es el único representante argentino que formará parte de la gala ya que en las ternas anunciadas no aparecen otros compatriotas. De hecho, Lionel Scaloni es la gran ausencia entre los mejores técnicos incluso siendo subcampeón del Mundial. Por encima suyo en la lista aparecen Mikel Arteta (Arsenal), Luis de la Fuente (España), Unai Emery (Aston Villa), Vincent Company (Bayern Munich) y Luis Enrique (PSG), quienes a lo largo del 2026 fueron campeones con sus respectivos equipos ya sea a nivel nacional o continental.