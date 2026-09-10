Por qué Aníbal Moreno no juega en River y qué es la discopatía lumbar, la grave lesión que sufre

River Plate visitará a Atlético Tucumán el próximo sábado 12 de septiembre en el Estadio Monumental José Fierro y Leonardo Ponzio planea el posible once titular. Una de las principales bajas con las que cuenta el DT interino es la de Aníbal Moreno, el volante que todavía no sumó minutos en los dos partidos del ciclo y sufre una discopatía lumbar. El mediocampista con pasado en Racing y Palmeiras no entrena a la par desde hace ya varios días y su situación genera preocupación en el "Millonario".

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Qué es la discopatía lumbar que tiene Aníbal Moreno y por qué no juega en River

Según explicó el Doctor José Gerardo Fleiderman Valenzuela a través de un video publicado en su canal de YouTube, se trata de un "desgaste del disco intervertebral que está entremedio de las vértebras y que cumple la función del soporte del peso corporal y absorción de impacto. Este desgaste genera dolor a nivel lumbar". Si bien no existe un tratamiento definitivo con respecto a esta lesión, el futbolista sí debe hacer sesiones de fisioterapia para fortalecer los músculos para no llegar a una cirugía.

El futbolista que se sumó como refuerzo proveniente del "Verdao" en 2026 padece una discopatía lumbar, la cual todavía no le permite jugar en el primer equipo. Mientras tanto, el "León" cuenta con Fausto Vera ocupando ese lugar en el verde cépsed como lo hizo tanto ante Banfield como también contra Independiente Rivadavia de Mendoza. Con este panorama, se espera que Moreno no esté tampoco para este compromiso y la posible formación asoma sin modificaciones con respecto a dichos encuentros.

El posible once que Ponzio, sin Moreno, eligió para River ante Atlético Tucumán

Todo indica que el flamante DT interino del "Millonario" repetirá la misma formación que salió contra el "Taladro" y la "Lepra" en el Torneo Clausura. Como único campeonato por disputar en lo que queda del semestre -por las eliminaciones de la Copa Argentina vs. Aldosivi y la Sudamericana vs. Independiente Santa Fe-, Ponzio no quiere salirse de su idea y sabe que cuenta con los titulares para seguir por la misma línea. A su vez, con la obligación de ganar el título o quedar como líder en la anual para ser campeón, no puede dejar puntos en el camino.

El posible 11 de River vs. Atlético Tucumán: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera; Tomás Galván, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa, Sebastián Driussi.

Leonardo Ponzio planea el mismo once titular para River vs. Atlético Tucumán

Cuándo juega River vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo del "Millonario" ante el "Decano" en condición de visitante por la novena fecha del campeonato tendrá lugar en el Estadio Monumental José Fierro a partir de las 17.30 del sábado 12 de septiembre. El árbitro de este compromiso será Andrés Gariano, mientras que la transmisión estará a cargo de TNT Sports y la plataforma HBO Max. El elenco de Núñez busca seguir por la senda victoriosa en el certamen y llegar a su tercer triunfo al hilo para meterse entre los ocho primeros, mientras que el dueño de casa seguir con pie firme entre los primeros puestos en la Zona A.

El fixture de River en el Torneo Clausura 2026