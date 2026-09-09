Un jugador que llegó con Marcelo Gallardo dejará River Plate tras quedar marginado del plantel y podrá continuar su carrera en el exterior.

El ciclo de Fabricio Bustos en River Plate está a punto de terminar. El lateral derecho, que había llegado al "Millonario" por pedido de Marcelo Gallardo, quedó apartado del plantel profesional durante los últimos meses y trabajó separado en el predio de Cantilo. Ahora, a los 30 años, acordará la rescisión de su contrato y quedará libre para definir dónde continuará su carrera.

{{{htmlAmp}}}

El defensor, formado futbolísticamente en Independiente, dejará la institución de Núñez después de poco más de dos años desde su llegada. Su salida se producirá luego de haber quedado relegado por decisión de la dirigencia y de trabajar durante los últimos meses apartado del resto del plantel en el predio de Cantilo.

Bustos había arribado al club a mediados de 2024 por pedido de Gallardo, quien lo consideraba una alternativa importante para el lateral derecho. Sin embargo, con el paso del tiempo perdió protagonismo y finalmente quedó fuera de los planes del cuerpo técnico y de la dirigencia.

Bustos rescindirá un contrato con River que tenía vigencia hasta 2027

De acuerdo con la información del periodista Germán García Grova, Bustos está próximo a llegar a un acuerdo con River para rescindir el vínculo que lo unía con la institución hasta el 31 de diciembre de 2027. Una vez concretada la salida, el defensor quedará con el pase en su poder y tendrá libertad para negociar con otro club.

La situación le permitirá al futbolista comenzar a escuchar propuestas para continuar su carrera. Además, existe una particularidad: como el mercado de pases argentino ya cerró, Bustos solamente podrá incorporarse a un equipo del exterior durante el próximo semestre, según la información disponible en el documento.

Un jugador que llegó por pedido de Gallardo y terminó marginado

La salida de Bustos representa un desenlace muy diferente al esperado cuando el lateral desembarcó en River. El futbolista había sido incorporado por pedido de Gallardo, pero terminó perdiendo terreno hasta quedar completamente apartado del plantel profesional.

Durante sus últimos meses en el club, Bustos trabajó en el predio de Cantilo junto con otros jugadores que tampoco eran considerados para integrar el equipo.

Con su partida, Matías Viña será el único futbolista del plantel profesional que continuará apartado en ese lugar. El uruguayo tiene contrato con River hasta el 31 de diciembre y luego deberá regresar a Flamengo. Si no encuentra un nuevo destino, permanecerá sin ser tenido en cuenta durante los tres meses siguientes.

La situación también alcanza a tres futbolistas de la Reserva: el arquero Franco Jaroszewicz, el lateral Agustín Obregón y el mediocampista ofensivo Thiago Acosta. Ninguno forma parte actualmente de los planes para su categoría ni para el primer equipo.

Los números de Fabricio Bustos en River

Durante sus dos temporadas con la camiseta de River, Fabricio Bustos disputó 53 partidos. Su estadística ofensiva fue discreta: no convirtió goles y solamente aportó dos asistencias. En cuanto a las tarjetas, recibió ocho amarillas y no sufrió ninguna expulsión.

En total, el defensor acumuló 4.067 minutos en cancha con el conjunto de Núñez. Ahora, esos números quedarán como parte de su paso por River, mientras el jugador comienza a buscar un nuevo destino.

Qué será de Bustos después de River

Con la rescisión del contrato, el lateral tendrá la posibilidad de elegir libremente su próximo club. El cierre del mercado argentino condiciona sus opciones inmediatas, por lo que el extranjero aparece como el principal camino para continuar jugando durante el próximo semestre.

Bustos se despedirá de River sin completar el contrato que originalmente tenía firmado hasta 2027 y después de un ciclo que comenzó con expectativas por su llegada a pedido de Gallardo y terminó con el futbolista apartado del plantel.

Para el Millonario, mientras tanto, su salida marca otro movimiento dentro de la depuración del plantel y deja a Viña como el único jugador profesional que permanecerá entrenándose de manera separada en Cantilo.