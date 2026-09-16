River no se fija en la nueva ley "Julián Álvarez" de FIFA e incluye una cláusula histórica por Santiago Beltrán

Santiago Beltrán es una de las figuras del River Plate de Leonardo Ponzio y la dirigencia busca no sólo blindarlo en el mercado de pases, sino también renovarle el contrato. El joven que reemplazó a Franco Armani y se afianzó bajo los tres palos se ganó el lugar a base de buen rendimiento, por lo que Stéfano Di Carlo y compañía no quieren perderlo. Sin embargo, tienen un plan con el que dejarían sin efecto la nueva ley "Julián Álvarez" impuesta por la FIFA hace pocos días.

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La entidad presidida por Gianni Infantino modificó un artículo del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) luego de la cifra exorbitante que el Atlético de Madrid puso como cláusula de recisión por el delantero cordobés. El cambio es en el criterio utilizado para determinar cuánto debe pagar un jugador o su nuevo club cuando existe una ruptura unilateral de contrato. Desde Núñez no pretenden que esto suceda con Beltrán, pero ya tomaron medidas.

River no se fija en la nueva ley "Julián Álvarez" y quiere renovarle a Beltrán

La idea de la dirigencia de River es renovarle el contrato a Santiago Beltrán subiéndole el salario, pero también con una cláusula de recisión de 100 millones de euros. El joven que ya se lució atajando penales, integró la Selección Argentina antes del Mundial 2026 y llegó a sumar minutos con Lionel Scaloni como DT es titular indiscutido en la "Banda" y no tienen pensado venderlo a la brevedad. A su vez, queda claro que esperan una oferta importante por él y que no se irá por poco dinero en caso de que exista una.

Con respecto a la relación de esta situación con la "Araña" es que la entidad madre del fútbol mundial busca que la indemnización por la ruptura de contrato sea razonable con las características reales del vínculo y que haya proporcionalidad. Sin embargo, también cabe destacar que la modificación aprobada por el Bureau del Consejo de la FIFA el pasado 10 de junio recién entrará en vigencia el 1 de enero del 2027, por lo que sólo se tendrán en cuenta vínculos sellados a partir de esa fecha.

River quiere blindar a Santiago Beltrán

Los números de Santiago Beltrán en River

Partidos jugados : 38.

: 38. Goles recibidos : 32.

: 32. Vallas invictas : 15.

: 15. Títulos: no ganó.

El caso Lass Diarria: el origen de la nueva ley Julián Álvarez, de la FIFA

La reforma está directamente relacionada con la sentencia del caso Lass Diarra, que generó un fuerte impacto sobre las reglas del mercado de transferencias europeo. A partir de ese antecedente, Julián Álvarez podría eventualmente recurrir a la jurisdicción ordinaria e invocar los artículos 45 y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

El planteo estaría relacionado con el derecho a la libre circulación de los trabajadores y con la competencia. La discusión pasaría por determinar si una cláusula equivalente a 40 años de salario puede representar una restricción desproporcionada para un futbolista que pretende continuar su carrera en otro club. No se trata, de todos modos, de una consecuencia automática de la nueva normativa de FIFA.