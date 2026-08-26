Hasta cuándo tiene contrato Santiago Beltrán en River: así es la situación del arquero

Santiago Beltrán se convirtió en una de las apariciones más destacadas de River durante 2026. El arquero, que comenzó la temporada como una alternativa ante la lesión de Franco Armani, aprovechó la oportunidad que tuvo y logró ganarse un lugar importante dentro del plantel. Su crecimiento no pasó inadvertido y ya despertó el interés de uno de los grandes clubes de Europa.

En Núñez siguen de cerca su evolución y saben que tienen en sus manos a un futbolista con un importante margen de crecimiento. Por eso, la dirigencia trabaja en la continuidad del juvenil, mientras desde Italia comenzaron a realizar consultas por su situación. El objetivo de River es evitar que una eventual propuesta del exterior pueda encontrar al club sin margen de maniobra.

Hasta cuándo tiene contrato Santiago Beltrán

El contrato actual de Santiago Beltrán con River tiene vigencia hasta diciembre de 2027. Sin embargo, la institución ya inició conversaciones para extender el vínculo y pretende llevarlo, como mínimo, hasta diciembre de 2028. La intención de los dirigentes es, incluso, alcanzar un acuerdo que contemple una extensión hasta 2029, además de actualizar las condiciones económicas del contrato.

Uno de los puntos centrales de la negociación es la cláusula de rescisión. River pretende elevarla considerablemente para proteger al arquero ante el interés que pueda surgir desde Europa. La intención del club es establecer una cifra cercana a los 100 millones de dólares, en línea con las cláusulas que la institución viene fijando para algunos de sus principales proyectos de inferiores.

Beltrán y su situación en River.

En ese contexto aparece Juventus. El club italiano realizó sondeos informales y sigue de cerca la evolución del arquero, al que considera una alternativa con proyección para el futuro. Por ahora no existe una oferta formal por Beltrán, pero el interés de la entidad de Turín funciona como un factor adicional para que River busque avanzar cuanto antes con la renovación.

La consolidación de Beltrán en primera

La aparición del juvenil se produjo en un momento particular para el equipo de Marcelo Gallardo. La lesión de Armani le abrió la puerta y Beltrán respondió con actuaciones que le permitieron sumar continuidad. Con el correr de los partidos, dejó de ser solamente una promesa de las divisiones inferiores para convertirse en una alternativa concreta para el arco del Millonario.

El arquero también tuvo la posibilidad de acercarse a la Selección Argentina. Fue convocado para acompañar al plantel durante una gira por Estados Unidos y permaneció junto al grupo hasta que se confirmó la recuperación de Emiliano Martínez. Además, tuvo su estreno en un amistoso con la camiseta albiceleste.