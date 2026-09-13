Por qué Julián Álvarez no juega ni está convocado en Atlético de Madrid vs. Real Sociedad

Julián Álvarez no fue convocado por Atlético de Madrid para visitar a Real Sociedad por la quinta fecha de La Liga de España después de su buena actuación en Champions League y encendió las alarmas en la Selección Argentina a una semana de la fecha FIFA. El delantero con pasado en River Plate y Manchester City se retiró de la práctica por una sobrecarga muscular, una molestia que sufrió durante el último entrenamiento del equipo, y posteriormente fue sometido a estudios médicos para determinar el alcance de la lesión.

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El propio club confirmó la ausencia de la 'Araña' a través de sus redes sociales, en un mensaje junto a los llamados por el entrenador Diego Simeone en el que informó que los servicios médicos descartaron su participación. "Julián no viaja a San Sebastián por una sobrecarga muscular por la que se retiró en la sesión de entrenamiento de ayer. Realizadas las pruebas pertinentes los servicios médicos han descartado su presencia en el partido de hoy", comunicó oficialmente el conjunto español.

Julián Álvarez no juega en Atlético de Madrid: preocupación en la Selección Argentina por su ausencia

De esta manera, Álvarez continuará durante los próximos días con entrenamientos de menor carga, con el objetivo de recuperarse de la molestia y volver a estar disponible para el 'Cholo'. La decisión de preservarlo llega a una semana del reencuentro de los futbolistas de la 'Albiceleste', que comenzarán a trabajar de cara a la fecha FIFA de septiembre, por lo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni; desde el Mundial de Qatar 2022, el oriundo de Calchín es uno de los habituales titulares.

Antes de sumarse nuevamente al combinado nacional, el delantero todavía tendrá dos oportunidades para recuperar ritmo con el Atlético de Madrid. El primero de esos compromisos será el próximo miércoles, cuando el 'Colchonero' reciba a Osasuna, mientras que el domingo siguiente tendrá por delante el clásico ante Real Madrid, también en condición de local.

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Partidos jugados : 108.

: 108. Goles : 49.

: 49. Asistencias : 17.

: 17. Títulos: 0.

Tras ser titular en el debut en Champions, Julián Álvarez no jugará ante Real Sociedad por una sobrecarga muscular.

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Real Sociedad y Atlético de Madrid se enfrentan este domingo 13 de septiembre, desde las 16 horas de Argentina, por la quinta fecha de LaLiga de España. El encuentro se disputará en el estadio de Anoeta, en San Sebastián, y en Argentina podrá verse en vivo a través de DSports, en los canales 610 (SD) y 1610 (HD) de DirecTV, además de la plataforma DGO.

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