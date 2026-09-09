Video: Julián Álvarez volvió a la titularidad y dio una gran asistencia en Atlético vs. Liverpool por Champions League

Julián Álvarez volvió a ser titular en el Atlético de Madrid, por primera vez en esta temporada, y dio una gran asistencia para el gol de Marcos Llorente en el duelo entre Atlético de Madrid y Liverpool por Champions League. En la presentación de ambos equipos en el certamen continental, el 'Colchonero' abrió el marcador en Anfield a los 17 minutos del primer tiempo: el delantero de la Selección Argentina, que está jugando un gran partido, filtró un preciso pase para dejar al español mano a mano frente a Alisson y que pueda marcar el 1 a 0.

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Cuándo juega el Atlético de Madrid por la Champions League: hora, TV y cómo ver el partido online

El próximo partido del "Colchonero" será nada más y nada menos que en el camino hacia la primera "Orejona" de su historia. El próximo miércoles 9 de septiembre desde las 16 horas de nuestro país en Anfield se medirá contra Liverpool por la primera fecha del certamen internacional. Los de Simeone van por un triunfo para comenzar de la mejor manera por la Champions en suelo inglés.

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