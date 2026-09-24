Polémica en Boca por el árbitro designado para el clásico ante Racing en la Copa Argentina

Uno de los duelos de cuartos de final de la Copa Argentina expone un clásico de gran importancia en el fútbol argentino y en la previa se desató una importante polémica, debido a que desde Boca señalan que el árbitro elegido frente a Racing podría llegar a marcar una diferencia para cierto lado del campo de juego. Aunque las estadísticas señalan que el profesional dispone de un historial más que favorable para uno de los dos equipos que saldrá a la cancha.

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"No conforme con perjudicar a Atlético Tucumán, el árbitro Andrés Gariano soñó con meter el gol de River y triunfo agónico ante Atlético Tucumán", expresaron desde la cuenta partidaria La12Tuittera. Esto es producto de que en una de las repeticiones del gol de Thiago Almada se puede apreciar al referí realizar una especie de gesto con la mano. Pero, al tratarse de una acción tan rápida, es bastante complicado juzgar si está festejando o haciendo otro tipo de movimiento.

"Andrés Gariano, el árbitro que no expulsó a Mauro Arambarri, jugador de River ante Atlético Tucumán, va a dirigir a Boca en su encuentro decisivo ante Racing el domingo", agregó la cuenta. El manto de sospecha se encuentra instalado de gran manera y desde las redes sociales se busca condicionar el trabajo del árbitro para que no cometa "equivocaciones" dentro del campo de juego y sea lo más parcial posible.

No obstante, el historial expone otro detalle más que importante. Andrés Gariano dirigió a Boca en una sola oportunidad y se registra una victoria por 4-0 frente a Defensa y Justicia. Mientras que a Racing lo dirigió en dos oportunidades: un triunfo en el marco de la Copa Argentina y una derrota en el contexto de la Liga Profesional. Lo que permite pensar que el historial se encuentra más que equilibrado de cara al próximo encuentro de los cuartos de final de la Copa Argentina.

Cómo es el reglamento de la Copa Argentina

Lo primero a mencionar es que todos los partidos de la Copa Argentina desde los octavos de final cuentan con la presencia de la cabina del VAR para revisar aquellas situaciones que se presenten durante los partidos. Es por ello que la acción de Boca vs. Racing contará con el mismo trato que tienen los partidos de la Liga Profesional, como también aquellos que se desarrollan en el marco de una competencia organizada por la CONMEBOL.

Por otro lado, se debe considerar que la organización de la copa nacional le advirtió a los dos equipos que, en caso de que se registre un empate en el marcador, no habrá tiempo suplementario, sino que se procederá a elegir al ganador de manera directa al mejor de cinco penales pateados.