Boca vs. Racing se recalentó en este siglo: 8 series con Copa Libertadores de un lado, títulos del otro y un escándalo histórico

La historia del Boca vs. Racing en los mano a mano, un clásico muy caliente en los últimos tiempos.

El Boca Juniors vs. Racing siempre fue uno de los grandes clásicos del fútbol argentino, aunque en la era moderna esa rivalidad se vio potenciada. Desde el 2012, ya jugaron ocho series mano a mano y ahora se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 en el estadio "Gigante de Arroyito" de Rosario (Santa Fe). La paridad en este siglo 21 es absoluta: hubo cuatro victorias por lado, aunque en diferentes instancias, con condimentos extras y contextos que vale la pena resaltar.

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De cualquier manera, los cruces determinantes en las llaves cara a cara no son una novedad para el "Xeneize" y la "Academia". Es que, anteriormente, ya se habían medido en otros doce "mata-mata" a lo largo de los años. Este tipo de enfrentamientos comenzó en el amateurismo, allá a fines de 1908, y fue creciendo con las épocas. Luego de una "tregua" de 21 años entre 1991 y 2012, regresó con más crudeza que nunca entre dos de los equipos más populares a nivel nacional.

La conclusión es que mientras que en la Copa Libertadores se impone Boca, en las finales por los títulos manda Racing en estos tiempos. Incluso, en una de esas definiciones por el trofeo hubo un escándalo mundial que desembocó en que el cuadro "azul y oro" no pudiera terminar el partido porque le expulsaron a cinco jugadores y el reglamento no permite jugar con menos de siete futbolistas.

Boca vs. Racing, un mano a mano muy caliente en la era moderna: las 8 series, con 4 triunfos por lado

Boca ganó la final de la Copa Argentina 2012

La racha de series mano a mano empezó con una victoria del conjunto de La Ribera, de la mano de Julio César Falcioni frente a los dirigidos por Luis Zubeldía. En San Juan, el "Xeneize" se impuso por 2-1 con los goles de Santiago Silva y Lucas Viatri, mientras que Valentín Viola descontó para la "Academia". Se trató de uno de los últimos capítulos del exitoso paso del "Emperador" por Brandsen 805, ya que anteriormente había sido campeón invicto de la Liga en 2011.

Boca sacó a Racing de la Copa Libertadores 2020

Boca eliminó a Racing de la Copa Libertadores en plena pandemia.

Ocho años más tarde, otra vez fue el turno del "Xeneize" de festejar, en un contexto distinto por la pandemia de coronavirus. En los cuartos de final, Racing llegaba a pleno tras eliminar a Flamengo en el Maracaná en los octavos por penales, aunque no le alcanzó para batir al adversario doméstico.

Con ambos estadios vacíos por el Covid-19, el cuadro de Avellaneda ganó por 1-0 en la ida con el gol del paraguayo Lorenzo Melgarejo. No obstante, en La Bombonera el local impuso las condiciones y se llevó la victoria gracias al 2-0 con las conquistas de Eduardo "Toto" Salvio y Sebastián Villa de penal.

Racing eliminó a Boca de la Copa de la Liga 2021

Los penales le sonrieron a la "Academia" en este caso en San Juan, después del 0-0 en los 90 minutos en la semifinal. Desde los doce pasos, el conjunto de Juan Antonio Pizzi sacó del torneo al de Miguel Ángel Russo por 4-2 y avanzó a la final.

Boca se tomó revancha en la Copa de la Liga 2022 y avanzó

El equipo de La Ribera igualó 0-0 con su rival en la cancha de Lanús, aunque más tarde dominó por 6-5 en la tanda. Así, los de Sebastián Battaglia dejaron en el camino a los de Fernando Gago y pasaron a la final, en la que aplastaron a Tigre por 3-0.

El Trofeo de Campeones 2022 fue para Racing y terminó con un escándalo histórico

En aquel compromiso en San Luis, Boca empezó arriba en el marcador con el tanto de Norberto Briasco, aunque rápidamente lo empató Matías Rojas. Todo se descontroló sobre la hora, cuando los colombianos Sebastián Villa y Johan Carbonero se fueron expulsados a los 95 minutos por un fuerte cruce entre ambos.

Luego, la prórroga quedó en la memoria de todos pero el lado negativo: también vio la tarjeta roja Alan Varela a los 10 minutos. Luego del gol decisivo de Carlos Alcaraz a los 118´, el árbitro Facundo Tello echó a Luis Advíncula, Frank Fabra y Darío Benedetto, este último por el gesto con las manos de que Racing había "comprado" el encuentro.

De esa manera, Boca no pudo terminar el partido porque el reglamento del fútbol no permite jugar con menos siete futbolistas y tenía seis en la cancha. Para colmo, más tarde expulsaron también a Carlos Zambrano, Jonathan Galván y Diego "Pulpo" González en el banco de suplentes, al propio Alcaraz y al DT del "Xeneize" Hugo Ibarra.

La Supercopa Internacional 2023, otro trofeo para Racing sobre la hora

Dos meses y medio más tarde, en enero de 2023, volvieron a chocar con un título de por medio y otra vez ganó la "Academia", en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos). Boca empezó en ventaja en el primer tiempo con el gol de Facundo Roncaglia, aunque rápidamente lo igualó Johan Carbonero. Ya en el tiempo de descuento, Gonzalo Piovi de penal le dio la estrella al cuadro de Avellaneda.

Boca dejó afuera a Racing de la Libertadores otra vez, en 2023

En el certamen internacional más importante, el "Xeneize" dejó en el camino de nuevo a su oponente en una llave que no tuvo goles. Tras el 0-0 de la ida en La Bombonera, se dio el mismo resultado en la vuelta en el "Cilindro". Desde los doce pasos, la visita fue claramente superior y se llevó el pase por 4-1 gracias a la figura del arquero Sergio "Chiquito" Romero, formado en el predio Tita Mattiussi y hasta con una cancha a su nombre allí.

Racing tachó a Boca del Clausura 2025 en La Bombonera

Racing sacó a Boca en La Bombonera en el último mano a mano.

La última vez que se midieron en una instancia de eliminación directa pasó la "Academia", de visitante. En un encuentro muy parejo, el técnico local Claudio Úbeda sacó a Exequiel "Changuito" Zeballos a los 71 minutos y a los 75 llegó el gol decisivo de Adrián "Maravilla" Martínez para el 1-0 final.

Las 20 series mano a mano entre Boca y Racing en la historia