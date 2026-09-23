Maravilla Martínez fue entrevistado por el escritor César González: reveló su paso por la cárcel y por qué busca taparse un tatuaje del Gauchito Gil

Racing Club publicó una entrevista del escritor y director de cine César González, socio del club, con el delantero Adrián 'Maravilla' Martínez. En una extensa conversación, el futbolista de la 'Academia' repasó su historia personal, su paso por la cárcel, su acercamiento al cristianismo y su recorrido profesional hasta convertirse en una de las figuras en la actualidad. La charla, que significó un contenido distinto para un club, habló de la creencia del delantero, de la prisión y de por qué se borró un tatuaje.

{{{htmlAmp}}}

El nacido en Campana reflexionó también sobre la actualidad del fútbol argentino y las críticas que reciben durante los malos momentos: "De afuera es fácil decir 'son jugadores, son millonarios', pero te llegan igual los comentarios. Somos seres humanos con emociones". Luego, agregó un ejemplo vinculado a Jesús: "Entró a Jerusalén triunfante, lo hicieron pasar como rey y al otro día lo crucificaron. Entiendo que el fútbol se mueve así, por la emoción, por un fanatismo muy profundo".

Más adelante, el atacante de 34 años habló sin esquivar los capítulos más complejos de su vida: estuvo detenido y posteriormente recuperó su libertad sin cargos, y fue durante ese período cuando profundizó su vínculo con la religión. Según contó, comenzó a acercarse a otros internos creyentes, participó de sus encuentros y empezó a leer la Biblia: "Yo me la pasé mucho tiempo adorando al Señor adentro", recordó sobre aquella etapa. Además, enfatizó el intento de sostener su fe aún en los momentos difíciles: "Si me dio la posibilidad para que yo pueda levantar su nombre, gloria a Dios; pero en los momentos buenos le agradezco, y en los momentos malos también".

'Maravilla' Martínez, íntimo: su paso por la cárcel, su acercamiento a la fe y la idolatría en el fútbol

El delantero explicó que, si bien había sido bautizado como católico, había realizado la comunión y la confirmación y había concurrido a otras iglesias, fue en prisión cuando experimentó con mayor intensidad su vínculo espiritual. "Cuando en la cárcel me bauticé y después empecé a conocer un poquito más la palabra, me empecé ya a enfocar más por lo mío", relató.

Uno de los cambios que vinculó con esa transformación está relacionado con un tatuaje del Gauchito Gil. Martínez contó que comenzó a borrarlo parcialmente a medida que avanzaba su acercamiento al cristianismo. "No me lo tapé, me lo empecé a borrar un poco", explicó. Según su relato, tomó esa decisión porque no quería que otras personas interpretaran que todavía depositaba su fe en esa figura. El tatuaje, de todos modos, permanece como una marca de su pasado.

La presión de la cárcel y la exigencia del fútbol

Durante la conversación, González le preguntó por la influencia que todavía tiene su experiencia en prisión a la hora de afrontar las dificultades del fútbol profesional. Martínez recordó los días que pasó en los llamados "buzones", donde llegó a permanecer aislado durante 90 días. "Ahí sentís una presión real, porque no sabés si mañana vas a estar vivo o no", señaló.

A partir de esa experiencia, el atacante estableció una comparación con la exigencia de jugar en un club grande: "En la cárcel dependés de vos solo, en el fútbol dependés de mucha gente". Para Martínez, un futbolista no juega únicamente por sus propios intereses, sino que también carga con las expectativas de sus compañeros, los hinchas, los dirigentes y los trabajadores de la institución. Por eso, considera que no todos logran soportar la exposición que implica el profesionalismo.

Esa mirada también aparece cuando analiza sus actuaciones dentro de la cancha. El delantero entiende que los goles son consecuencia de un trabajo colectivo y que, cuando las cosas no salen bien, la responsabilidad tampoco debe recaer exclusivamente sobre él. "Esto es grupal, colectivo", sostuvo. Además, explicó que procura trabajar durante la semana para llegar a los partidos con la tranquilidad de haber hecho todo lo que estaba a su alcance.