Qué pasa si Boca gana, empata o pierde con Banfield en la semifinal de la Copa Argentina

Qué pasa si Boca gana, empata o pierde con Banfield en la Copa Argentina

Boca Juniors enfrenta a Banfield por la semifinal de la Copa Argentina este sábado 14 de noviembre en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza buscando un lugar en la final. El equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena viene de ser campeón de la tabla anual y quiere avanzar de ronda en este certamen. Por otro lado, los del sur viene de eliminar a Deportivo Riestra por penales en cuartos y sueñan con dar el batacazo contra el "Xeneize" para luego ir por el título contra Platense.

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Desde las 19 horas y con el arbitraje de Nazareno Arasa, el conjunto "Azul y Oro" y el "Taladro" definirán al próximo rival del "Calamar" que ya espera en la siguiente fase tras eliminar a Atlético Tucumán. Para los de Pedro Troglio será la oportunidad para hacer historia, mientras que para el elenco de La Ribera será la chance de ganar a una semana de ir por la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro. Qué pasa si, al término de los 90 minutos, gana Boca, triunfa Banfield o empatan.

Qué pasa si Boca gana, empata o pierde vs. Banfield por la semifinal de la Copa Argentina

Si Boca gana:

Al término de los 90 minutos avanzará a la final para cruzarse con Platense, que eliminó a Atlético Tucumán.

Si Boca empata:

Deberán definir por penales al tercer semifinalista del torneo.

Si Boca pierde:

Quedará eliminado de la Copa Argentina.

Boca va por una nueva final y enfrenta a Banfield por la semifinal de la Copa Argentina

Quién gana entre Boca y Banfield, según la IA

En un cruce de eliminación directa por Copa Argentina, los modelos de predicción suelen inclinar la balanza a favor de Boca Juniors debido al peso de su plantel y experiencia en instancias decisivas, aunque el formato a partido único en cancha neutral empareja mucho las fuerzas frente a Banfield.

Estimación de probabilidades

Victoria de Boca Juniors (en 90 minutos): 55% - 60%

Empate (definición por penales): 20% - 25%

Victoria de Banfield (en 90 minutos): 15% - 20%

Claves del análisis

Jerarquía individual y recambio: Boca suele contar con mayor profundidad de banco para destrabar partidos cerrados en el segundo tiempo, un factor determinante en el ritmo físico de la Copa Argentina.

Planteo táctico de Banfield: El Taladro históricamente compite bien cuando logra cortar circuitos de juego y apostar a transiciones rápidas o pelota parada, buscando llevar el encuentro a un desarrollo friccionado.

El factor penales: Si Banfield resiste el cero en su arco durante la primera hora de juego, la presión se traslada por completo al Xeneize y el escenario de definición desde los doce pasos gana mucho terreno.

Resultado más probable: Triunfo ajustado de Boca Juniors (1-0 o 2-1), o empate 1-1 con definición por penales.

Cuándo juegan Boca vs. Banfield la semifinal de la Copa Argentina: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo por un lugar en la final del torneo tendrá lugar este sábado 14 de noviembre desde las 19 horas en el Estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza. El encuentro contará con la transmisión de TyC Sports y el árbitro será Nazareno Arasa Platense espera por el ganador después de eliminar por penales a Atlético Tucumán para el encuentro que se desarrollará el miércoles 2 de diciembre con sede y horario a definir.